Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Confira quais são:

Sagitário – Cartas 33 e 36

Comece a se movimentar para ir em novas direções, pois o caminho pode se abrir agora, mas isso depende de você. Mudanças positivas acontecem para quem luta por elas!

Capricórnio – Cartas 1 e 3

Sua sabedoria e virtudes devem ser maiores do que as feridas do passado. É hora de superar para que a sorte brilhe novamente em sua vida. Valorize mais sua coragem, luz e capacidade de renascer como uma fênix.

Aquário – Cartas 15 e 22

Viagens e mudanças de vida que podem vir a partir de novas oportunidades, parcerias e caminhos que se abrem. Conte com o auxílio ou acompanhamento de alguém que quer o seu bem. Não deixe as oportunidades passarem despercebidas!

Peixes – Cartas 31 e 32

Hora de manter os olhos bem abertos para a traição ou mentiras de pessoas próximas. Se conhece ou teve um contato recente com alguém que pode agir dessa maneira, tenha cautela e não coloque dentro da sua casa e intimidade.

