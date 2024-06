Diga adeus às calças jeans! O vestido estilo ‘blazer’ está arrasando: veja como usar a peça mais elegante do momento

Se você achava que o vestido tipo blazer era coisa do passado, estava enganada, e desta vez, a peça mais chique e formal do guarda-roupa, está de volta para reivindicar o seu lugar como uma das peças que este ano não podem faltar no seu próximo visual.

Os vestidos nem sempre precisam ser uma peça usada durante a primavera ou verão, existem alguns cuja versatilidade é tal que se adaptam perfeitamente a qualquer estação, e nesta lista estão os do tipo blazer, aqueles que seduziram ícones da moda como Kim Cattrall e Margot Robbie, que já deram seu toque pessoal a esta sedutora peça.

Look vestido tipo blazer Pinterest (Pinterest)

Os vestidos tipo blazer são tendência

Pouco a pouco, o vestido tipo blazer tem vindo a ganhar força e, sem dúvida, será uma das peças mais procuradas pelas amantes da moda, pois é uma peça que se adapta perfeitamente a qualquer clima e permite que as mulheres pareçam sedutoras e poderosas ao mesmo tempo.

Vale lembrar que o auge do luxo discreto propôs um novo tipo de moda para as mulheres, ajudando-as a explorar seu lado mais elegante enquanto parecem verdadeiras ‘chefes’ com a altivez que os cortes retos proporcionam com peças de alfaiataria como calças de pregas, coletes e, neste caso, os vestidos tipo blazer.

Não é necessário fazer uma grande apresentação deste tipo de peça, basta identificá-la como um blazer que é útil para ser usado como vestido, graças aos seus botões e cintos que contém, este último permite realçar a figura, mostrando as curvas da cintura permitindo que o corpo pareça estilizado.

O melhor de tudo é que é uma peça favorável e sedutora ao mesmo tempo, pois você se verá como uma deusa sem a necessidade de usar muitos elementos, já que é uma peça que brilha por si só.

Look vestido tipo blazer Pinterest (Pinterest)

Como usar vestidos tipo blazer de forma elegante?

Se você também quiser aderir à tendência mais elegante e poderosa de 2024, aqui estão algumas dicas que podem ser úteis para usar esta peça adequadamente e com sucesso. Você verá que, independentemente da estação, é perfeita para ser usada a qualquer momento, desde o trabalho até se tornar a peça ideal para o seu casamento.

Este tipo de vestidos gritam poder e sedução, e se você quiser destacar essas qualidades da peça, adicione plataformas ou sandálias de salto alto. Para climas frios, ou se você não quer ‘mostrar muito’ as pernas, então use meias de renda ou lisas. Você vai parecer saída de uma passarela.

Para looks mais leves e menos formais, então use botas extralongas, botinas, coturnos e até tênis, pois este tipo de calçado traz rebeldia e muito estilo para o seu visual, além de um toque de autenticidade nunca ser demais em nossos visuais.

A chave para completar o visual desses vestidos está no uso de poucos elementos ou acessórios discretos, como pequenos colares, óculos de sol e bolsas, pois a peça não precisa de muito para se destacar.