Séries curtas na Netflix que irão te ajudar a lidar com um rompimento amoroso

Enfrentar uma ruptura amorosa inesperada é uma das experiências mais dolorosas e devastadoras da vida pela qual inevitavelmente todos passaremos (ou passamos) uma vez na vida. A surpresa e a incerteza inicial podem deixar você muito confusa, já que a ausência repentina da pessoa que costumava estar ao seu lado amplifica a sensação de vazio e solidão.

ANÚNCIO

Esse tipo de ruptura não apenas quebra o coração, mas também abala seu senso de segurança e estabilidade, fazendo com que você questione o futuro que havia imaginado juntos, se fez algo errado ou se é porque ‘você não é suficiente’. No entanto, é crucial lembrar que o fim de um relacionamento não define sua valia. Muitas vezes as rupturas ocorrem não porque não somos suficientes, mas sim porque merecemos algo melhor e mais adequado às nossas necessidades e aspirações.

Nestes momentos difíceis, não há nada como procurar algo que te esclareça a mente e te afaste desses pensamentos tormentosos. Felizmente, a Netflix oferece uma variedade de minisséries que podem te ajudar a superar esta fase tão difícil, seja porque contam histórias sobre cair e se reerguer ou porque suas protagonistas são mulheres poderosas que não se deixam abater por ninguém. O melhor é que não precisarás de muito tempo para assisti-las, pois têm poucos episódios, o suficiente para te prender.

Melhores minisséries para assistir quando você está passando por uma separação inesperada

O Tempo Que Te Dou

Netflix O Tempo Que Te Dou (Netflix)

Uma das minisséries espanholas mais aclamadas dos últimos anos na plataforma. Conta a história de Lina e Nico, que terminam seu relacionamento depois de muitos anos juntos. Através de episódios curtos, a série explora como ambos tentam reconstruir suas vidas e enfrentar as lembranças de seu tempo como casal. Esta série oferece muitos momentos com os quais qualquer pessoa pode se identificar, pois todos nós já experimentamos a dor, o desconforto, a raiva e o alívio de encerrar um ciclo com alguém com quem não somos mais felizes, embora também nos mostre que nos momentos de felicidade podemos encontrar o impulso para seguir em frente.

Easy

Netflix Easy (Netflix)

Embora sejam três temporadas, cada uma é composta por entre 8 e 9 episódios, o que a torna perfeita para assistir de forma tranquila. A história segue diferentes personagens em sua busca por amor e satisfação pessoal, centrando cada episódio em uma nova narrativa. Desde enredos com encontros modernos, casamento e infidelidade, até sexualidade e identidade, nesta série você encontrará uma abordagem realista e frequentemente humorística que captura a essência dos relacionamentos humanos.

O Plano Imperfeito

Netflix O Plano Imperfeito (Netflix)

Esta minissérie francesa de comédia romântica (cujo título original é Plan Coeur) segue a vida de Elsa, uma jovem parisiense que não consegue superar o seu ex-namorado. Preocupadas com ela, suas melhores amigas Elsa, Charlotte e Emilie decidem tomar medidas drásticas para ajudá-la a seguir em frente. Assim, sem que Elsa saiba, contratam o gigolô Jules na esperança de que um relacionamento casual a ajude a recuperar a sua confiança e esquecer o ex. O plano, que parece inocente, complica-se à medida que passam mais tempo juntos, uma vez que Elsa desconhece a verdadeira identidade de Jules.

Primeira Vez Amor

Netflix Primeira Vez Amor (Netflix)

Uma série sul-coreana de drama e romance que irá te acompanhar no processo de curar seu coração. A trama gira em torno de cinco amigos universitários que experimentam as complexidades do amor e da amizade enquanto navegam pela transição para a vida adulta. Embora a história aborde temas emocionais profundos, seu tom geral é otimista e reconfortante, oferecendo uma perspectiva positiva sobre o amor e a vida.