Saia longa com fenda: como combinar a peça mais casual e chique do momento

Se quiser dar um toque sexy ao seu visual diurno, sem fazer muitas alterações, apresentamos a saia longa com abertura, uma peça que será a maior tendência de julho a agosto de 2024. Ou seja, será a moda mais usada no verão, independentemente da sua altura ou tipo de corpo.

Dá frescor à sua imagem, mas também pode ser elegante se a combinar corretamente, além de permitir liberdade de movimento sem sacrificar o estilo em dias agitados.

Como combinar a saia longa com fenda

De acordo com a Glamour, você pode encontrá-las de todos os tipos para combinar com a sua personalidade. Por exemplo, leves, de seda para eventos elegantes ou de algodão mais confortável para se sentir quase como se estivesse em casa ao longo do dia.

O tecido é de vital importância se for em dias quentes. A abertura ajuda a dar uma dose de frescor, permitindo que mostre um pouco de pele, mas sem exageros!

Ao enfatizar a figura e ser um pouco revelador, adicione peças básicas e clássicas para criar um equilíbrio visual correto em seu visual.

Se quiser uma imagem mais sofisticada, evite tops muito reveladores, pois a peça central do visual é a saia longa com abertura em 2024. Os sapatos de salto alto estilizam as pernas e as farão parecer mais longas, deixando os tênis ou outros calçados lisos para trás.

Equilibre as proporções do corpo usando peças mais oversize na parte de cima. "A peça inferior, com seu design fluido, adiciona um toque sutil de sensualidade enquanto mantém uma estética polida", afirma a mesma fonte, então também são permitidos blazers, jaquetas e outros similares que adicionem volume ao visual.