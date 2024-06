Estudo prevê 75% dos brasileiros com sobrepeso ou obesidade em duas décadas

Um estudo recente revelou um panorama alarmante para a saúde pública no Brasil: em duas décadas, 75% dos adultos estarão enfrentando obesidade ou sobrepeso. Essa projeção foi apresentada no Congresso Internacional sobre Obesidade 2024 e destaca a urgência de implementar políticas de saúde efetivas e promover mudanças nos hábitos alimentares e de atividade física da população.

Fatores contribuintes para o crescimento da obesidade

Atualmente, 56% dos adultos brasileiros vivem com obesidade ou sobrepeso, sendo que 34% têm obesidade e 22% sobrepeso. Entre 2006 e 2019, a prevalência de obesidade quase dobrou. Especialistas atribuem esse aumento a diversos fatores, como a mudança nos padrões alimentares, com maior consumo de alimentos ultraprocessados ricos em açúcares e gorduras, e o estilo de vida sedentário, comum nas grandes cidades. A combinação desses elementos resulta em um cenário preocupante para o futuro.

O estudo estima que, se as tendências atuais continuarem, 130 milhões de brasileiros estarão acima do peso em 2044, sendo 83 milhões com obesidade e 47 milhões com sobrepeso. Além disso, a obesidade e o sobrepeso poderão ser responsáveis por 1,2 milhão de mortes e 10,9 milhões de novos casos de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e doença renal crônica.

Impacto nas crianças e adolescentes

Não são apenas os adultos que estão em risco. As projeções para crianças e adolescentes também são preocupantes. Segundo o estudo, a prevalência de obesidade entre meninos de 5 a 9 anos aumentará de 22,1% para 28,6%, e entre meninas da mesma faixa etária, de 13,6% para 18,5%. Entre adolescentes de 10 a 14 anos, a obesidade em meninos passará de 7,9% para 17,6%, e em meninas, de 7,9% para 11,6%. Para aqueles de 15 a 19 anos, a obesidade em meninos subirá de 8,6% para 12,4%, e em meninas, de 7,6% para 11%.

Crianças e adolescentes com obesidade têm maior probabilidade de desenvolver doenças como diabetes tipo 2, AVC, hipertensão, câncer colorretal e doença cardíaca coronária na vida adulta. Esses dados reforçam a necessidade urgente de políticas públicas voltadas para a prevenção e tratamento da obesidade desde a infância.

Medidas urgentes necessárias

Especialistas alertam que é fundamental tratar os casos existentes de obesidade e evitar que os casos de sobrepeso evoluam para obesidade. Para isso, é essencial atuar em todas as faixas etárias, melhorando os ambientes alimentares através de políticas regulatórias e fiscais que facilitem escolhas alimentares saudáveis. Promover a prática regular de atividades físicas e reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados são medidas indispensáveis.

Bruno Halpern, presidente da Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (ABESO), destacou a necessidade de unificar esforços entre governo e sociedade civil para prevenir que a obesidade continue aumentando. Sem uma ação coordenada, estaremos apenas registrando novos dados alarmantes em futuros congressos.

Fonte: G1