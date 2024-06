Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta A Estrela

Um poder ilumina você no local de trabalho, por isso aproveite as oportunidades de melhorar financeiramente e em sua carreira.

Touro - Carta Ás de Paus

O poder e a oportunidade de tomar decisões sábias para obter reconhecimento no trabalho chegará em sua vida.

Gêmeos – Carta O Louco

Essa energia o incentiva a tomar decisões importantes em sua vida e mudar alguns caminhos.

Câncer - Carta O Sol

Momento perfeito para progredir e sentir que a vida está sorrindo para você.

Leão - Carta O Mago

Hora de crescer em todos os sentidos e não dar mais desculpas que o atrasam e deixam no mesmo lugar.

Virgem - Carta O Julgamento.

Momento de agir em sua vida amorosa e começar a criar a realidade que deseja ter de verdade.

Libra - Carta A Lua

Essa carta trará a energia de força cósmica para realizar seus projetos de vida e de trabalho.

Escorpião – Carta A Justiça

Energia para resolver questões jurídicas como propriedades, heranças, migração ou divórcios.

Sagitário – Carta O Diabo

Essa carta avisa que você deve se proteger e não confiar cegamente nas pessoas ao seu redor.

Capricórnio – Carta Ás de Ouros

Uma energia chega com sucesso e riqueza. Você terá a oportunidade de fazer as mudanças positivas que tanto deseja.

Aquário – Carta A Temperança

Momento de encontrar a calma e lembrar que tudo tem solução.

Peixes – Carta O Imperador

É hora de ser o melhor em tudo o que você decide e ouvir seu sexto sentido.