Colômbia- O relatório anual do Instituto Distrital de Proteção e Bem-Estar Animal (IDPYBA) indica que em 2023 foram realizados mais de 10 mil atendimentos de emergência veterinária em Bogotá, onde a maioria dos casos envolve animais domésticos enfrentando várias complicações.

ANÚNCIO

Embora geralmente as doenças não sejam graves, os gatos são os mais afetados. Sua rigorosa rotina de higiene os torna particularmente sensíveis a qualquer modificação em seu ambiente, o que pode causar desde mudanças de comportamento até alterações em sua saúde. Portanto, é crucial levá-los ao veterinário assim que for detectada alguma anormalidade para obter um diagnóstico preciso.

De acordo com o Dr. Carlos Cifuentes, médico veterinário do Pet Food Institute, "um dos principais problemas do trato urinário em gatos é a dificuldade para urinar, por isso, se você perceber que seu peludo parou de usar a caixa de areia ou não se limpa como antes, é um sinal de alerta de que algo em sua saúde não está bem e requer atenção médica imediata."

Além disso, o especialista menciona as principais causas pelas quais um gato pode parar de urinar:

1. Infecção do trato urinário:

São causadas por bactérias que colonizam os órgãos responsáveis por eliminar os resíduos do sangue e o excesso de água. Por isso, observe constantemente se o seu gato está urinando com frequência em pequenas quantidades, pingando, ou se a aparência é turva, tem sangue ou um cheiro fétido, esses são sinais de alerta.

2. Obstrução da uretra:

Geralmente, os machos sofrem de obstrução da uretra, devido a cristais, sedimentos ou tampões de muco. Os sinais incluem visitas fracassadas à caixa de areia, manifestadas por miados e lambidas excessivas na área genital.

3. Cálculos renais:

Apresentam-se através de depósitos minerais que se formam e acumulam na bexiga ou nos rins. Seus sintomas causam dificuldade e dor ao urinar, micção frequente e presença de sangue. Esses problemas podem ser consequência de uma dieta inadequada ou de uma predisposição genética.

ANÚNCIO

4. Estresse:

As mudanças em suas rotinas, habitat, mudanças ou a chegada de um novo animal em casa causam desconforto nos gatos. Isso pode levar a ações como se esconder, marcar território urinando em lugares inadequados ou mostrar agressividade. Além disso, a ansiedade ou territorialidade frequentemente resultam em urinar fora do local designado.

5. Caixa de areia suja:

Em algumas circunstâncias, um recipiente com má higiene pode ser inadequado, pois os gatos são animais muito limpos, então, ao não encontrarem o espaço limpo, podem procurar outros lugares para fazer suas necessidades.

6. Dieta inadequada:

Uma alimentação deficiente em nutrientes básicos, ou com altos níveis de magnésio ou fósforo, pode aumentar o risco de problemas urinários nos rins ou na bexiga. A falta de água é um fator relevante, pois a desidratação constante leva à concentração urinária, aumentando o risco de insuficiência renal aguda ou crônica. Os sinais mais evidentes incluem letargia, perda de apetite, vômitos, urina diluída e uma pelagem em mau estado.

Lembre-se de que existem alimentos para gatos especialmente formulados para prevenir problemas urinários, no entanto, para evitar problemas graves de saúde, é necessário acompanhar e ajustar o estilo de vida dos nossos peludos, fornecendo uma dieta completa e equilibrada que controle e previna condições relacionadas ao peso.

É fundamental lembrar que tanto cães quanto gatos precisam de mais de 40 nutrientes essenciais, que são difíceis de obter através de restos de comida ou comida caseira. Por isso, oferecer-lhes um alimento comercial para animais de estimação proveniente dos Estados Unidos garante a melhor e mais segura nutrição para que vivam uma vida longa e saudável.