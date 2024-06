Animais de estimação: veja dicas para passeios seguros de bicicleta com seu cão

As ciclovias tem sido um ponto positivo na vida das grandes cidades. Graças a essa iniciativa, atividades físicas são realizadas de forma saudável e benéfica, benefício que muitos cidadãos compartilham com seus animais de estimação.

Os companheiros preferidos para estes dias são os cães. Por essa razão, desde 2018, a cidade de Bogotá, na Colômbia implementou espaços seguros para animais de estimação nas ciclovias, pois embora andar de bicicleta seja uma experiência divertida e cheia de energia, existem alguns riscos latentes relacionados com a segurança, nutrição e treinamento, os quais, se forem adequadamente previstos, reduzirão contratempos.

Diante desse cenário, o Dr. Carlos Cifuentes, médico veterinário do Pet Food Institute, detalha os pontos básicos para garantir um passeio seguro e agradável de bicicleta com os animais de estimação:

1. Consultar com o veterinário:

Este processo começa com a observação da raça, pois ao conhecer as características específicas de cada uma, se obtém informações sobre o desempenho durante exercícios intensos. Por exemplo, cães de focinho achatado como Bulldogs, Boxers ou Shih Tzus, entre outros, podem ter dificuldades para respirar, o que representa um impedimento para realizar longas caminhadas ou sob calor intenso. Da mesma forma, é necessário que um profissional revise seu estado de saúde, descartando doenças articulares, entre muitas outras, que possam limitar sua atividade física.

2. Levar os suprimentos necessários:

É essencial verificar se a bicicleta está em perfeitas condições para o passeio, incluindo freios e pneus. Além disso, é importante usar correia e peitoral apropriados para essa atividade; a primeira com um certo grau de elasticidade para evitar impactos por puxões, e a segunda do tipo arnês, para não causar danos no pescoço ou ombros do animal.

3. Ensinar comandos básicos:

Manter a obediência e uma boa comunicação em todos os momentos com o animal é fundamental em situações de desordem e estresse. Comandos como "alto", "direita" ou "devagar" facilitam o controle durante a viagem. Não se esqueça de fazer pausas para se hidratar e respirar, levar água fresca e permitir pausas para a recuperação.

4. Planejar a rota:

Prever a distância a percorrer e o tempo, além de fazer em um terreno conhecido, ajuda a evitar lesões nas patas do seu peludo, também é sugerido colocar sapatos nele para proteger suas patas e evitar queimaduras pelo asfalto quente devido ao sol.

5. Complementar com uma boa nutrição:

O esforço físico requer muito movimento, o que deve ser compensado com alimentos de qualidade. Portanto, é indispensável incluir lanches durante o passeio de bicicleta, além das refeições regulares. Essas porções ajudam a manter a energia e evitar o esgotamento precoce dos animais, garantindo que todas as suas funções vitais permaneçam adequadamente.

Lembre-se de que as atividades físicas podem ser uma excelente oportunidade para proporcionar bem-estar aos nossos animais de estimação, desde que sejam realizadas de forma segura e responsável. É importante ter em mente que os requisitos energéticos dos animais que se exercitam são maiores, portanto é essencial oferecer uma dieta equilibrada que controle e previna problemas de peso. A maioria dos cães e gatos precisa de mais de 40 nutrientes essenciais, que são difíceis de obter através de restos de comida ou comida caseira. Portanto, fornecer uma ração comercial para animais de estimação garante a melhor e mais segura nutrição para que vivam uma vida longa e saudável.