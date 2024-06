O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta da Luta

O olhar nostálgico para o passado já não pode tirar mais o brilho e confiança de que o presente será belo. A armadura pesada da mágoa já não o protege de outras decepções, na verdade o deixa preso ao sofrimento e insegurança, impedindo seus movimentos. A mente continua a lutar. Chegou o momento de fazer o que for preciso para sair da inércia, melancolia e encontrar o sentido novamente.

Capricórnio – Carta da Solidão

Momento de seguir seu caminho focando menos nos outros e mais em si mesmo. É hora de entender aquilo que promove seu descanso e consciência, para assim ver com os olhos da verdade o presente que tem sido construído. É uma fase de muita reavaliação.

Aquário – Carta da Amizade

É hora de romper aquilo que o deseja atado ao passado ou ao que não deu certo e começar a florescer. Sua conexão com as outras pessoas o ensinará e nutrirá de forma muito importante. Não se isole mais e ouça aqueles que se aproximam com algo a dizer. Uma luz importante pode chegar e sua intuição se comunicará.

Peixes – Carta da Cura

Momento de deixar a criatividade e a leveza da sua alma curarem seu corpo, mente e coração. Tudo aquilo que possa melhorar sua energia, causar entusiasmo e colheitas positivas deve ser realizado, mesmo que seja uma pequena ação a cada dia. Isso o ajudará a transformar a própria realidade e acessar uma vida mais presente e satisfatória.