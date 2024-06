As mechas caramelo mais recomendadas para morenas: até Katie Holmes aderiu

Se você é morena e quer iluminar seu visual, apresentamos as mechas caramelo mais recomendadas para esta temporada, conforme mencionado pela própria Katie Holmes. Quando uma tendência é usada pelas celebridades de Hollywood, é a melhor confirmação de que estamos no caminho certo em termos de modernidade e rejuvenescimento.

A protagonista de ‘O segredo’ e ‘Loucas por amor, viciadas em dinheiro’ sempre foi caracterizada por ter uma cabeleira castanha, clássica e sem muita ousadia, de modo que qualquer mudança mínima cause sensação. Nesta ocasião, ela o fez para iluminar os contornos do rosto, o que também disfarça as linhas de expressão e suaviza os traços.

As mechas caramelo que devemos copiar de Katie Holmes

De acordo com a Glamour, se você se animar a seguir o exemplo da famosa de 45 anos, deve ir ao cabeleireiro e pedir para fazerem as ‘mechas caramelo, que realçam o cabelo castanho escuro natural através de luzes, conferindo dimensão com tons de avelã, caramelo, mel e loiro”.

É uma bela combinação dos seguintes tons: brownie batter brunette ou soft-frame espresso highlights, o que permite ter um visual tanto moderno quanto elegante, pois, apesar de sua simplicidade, existe um amplo espectro de castanhos que geram uma mistura bastante interessante.

"É uma mudança incrível para as morenas, já que a maioria sente que precisa adicionar loiro ao cabelo para criar dimensões ou conseguir um novo visual", esclarecem-nos da mesma fonte, algo que alivia as mulheres mais discretas ou que não querem uma renovação tão radical.

Além disso, não precisa de tanto cuidado como quando optamos por ser loiras e o cabelo sofre muito com a descoloração. “Esta tendência de cor de cabelo combina as mechas money piece com alguns reflexos ao redor do rosto”, descrevem sobre as técnicas utilizadas.