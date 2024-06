As revelações do tarot desta sexta para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Confira as revelações do tarot para está sexta-feira, 21vde junho, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – Carta A Imperatriz

De 22 de novembro a 21 de dezembro

Neste momento, o tarot destaca que você tem vontade e força para seguir em frente diante de qualquer desafio. Aproveite o momento.

Signo de Capricórnio – Carta O Imperador

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O tarot alerta que para o seu bem pessoal e de todos aqueles que o acompanham, é necessário fazer mudanças importante no seu trabalho. Não perca o tempo.

Signo de Aquário – Carta Três de Copas

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

No relacionamento amoroso, você fica com a experiência de não julgar antes de conhecer a realidade, então siga em frente com amor e muita confiança.

Signo de Peixes – Carta O Rei de Paus

De 19 de fevereiro a 20 de março

Essa é a atitude que deve permanecer em você para progredir constamente: não ter medo dos desafios e seguir em frente sempre.

