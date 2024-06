Os signos do zodíaco que passam pelo despertar da intuição

Alguns signos do zodíaco podem ter um importante despertar da intuição a partir de agora e devem usar isso a seu favor. Confira quais são:

Sagitário

Esse é um momento de despertar da intuição e de assuntos importantes em sua vida. Fique atento as palavras, sinais e as pessoas que você pode ou não confiar; muita coisa tende a ser descoberta. Com essa energia, mudanças tendem a ser desencadeadas, o libertando daquilo que rouba sua energia e não serve mais. Logo, os bons resultados serão colhidos.

Capricórnio

Conflitos tendem terminar graças a sua consciência, poder de reflexão e intuição. Saiba fazer as pazes e viver nutrindo-se de relações mais saudáveis. Esses movimentos o ajudam a criar raízes e conexões que que irão florescer positivamente.

Aquário

É um momento de se cuidar e também cuidar das outras pessoas, pois as necessidades verdadeiras podem ser reveladas. Assuma sua produtividade e vontade de colocar a vida em ordem para começar a acessar curas e transformações importantes. Verdades são reveladas por meio da sua intuição que se aflora.