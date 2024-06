5 mechas que não danificam o cabelo e te fazem parecer mais jovem

Se você quer uma mudança radical, mas não quer danificar seu cabelo, apresentamos as mechas que não prejudicam o cabelo. Sempre haverá riscos ao optar por esse tipo de tratamento, especialmente se você precisar recorrer a descolorações, por isso dependerá de fatores como a técnica escolhida, a saúde capilar que você já tem como base e a manutenção que você der a ela.

No entanto, sem dúvida, existem alternativas menos prejudiciais, pois são compostas por corantes menos abrasivos para alcançar o tom desejado, mas que ainda assim proporcionam luz, movimento e um efeito tridimensional muito sedutor.

“Também é importante considerar que não é a mesma coisa fazer mechas em um cabelo natural, do que em um com coloração, já que este pode causar mais problemas do que se nunca tivéssemos descolorido”, nos lembram do Clara.

Mechas que não danificam o cabelo 2024

Balayage

Este tipo de mechas é recomendado porque não alteram a raiz do cabelo, então requerem menos retoques. "A técnica se baseia em muitas mechas finas, em alguns tons abaixo da sua base natural, dando profundidade ao cabelo", explicam.

Emolduramento do rosto

As mechas emoldurando o rosto também são boas candidatas porque alteram apenas as mechas mais próximas ao rosto. "Não só adiciona profundidade ao cabelo, mas também resulta em um clareamento super natural, com um acabamento ensolarado", afirmam os especialistas.

Babylights

Da mesma forma, temos essas mechas finas que dão um toque de cor ao cabelo, com sutis reflexos dourados para adicionar mais dimensão e luminosidade ao rosto.

Mistura de cinza

É o favorito daqueles que lutam com os cabelos brancos, pois precisam esquecer a coloração frequente. São perfeitos para todos os tipos de cabelo, com os quais podemos adicionar luz e até nos ver mais uniformes.

Derretendo

Por último, temos essas mechas que não danificam o cabelo porque imitam o efeito clareador do sol, fazendo com que a cor se funda com a base natural do cabelo e deixando um resultado natural.