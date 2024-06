Como parecer elegante ao usar vestidos e blusas com decote nas costas: 5 segredos dos especialistas

Se houver um detalhe que se torna moda a cada temporada são os vestidos e blusas com decote nas costas, que podem ser muito reveladores para algumas pessoas, mas que você pode usar com elegância e sofisticação se seguir os conselhos dos especialistas.

Esta é uma maneira muito feminina de demonstrar sua sensualidade, mas de forma mais sutil do que se o decote fosse profundo na parte da frente, por exemplo. Pode ser usado por qualquer tipo de corpo e tem conquistado o coração de mais mulheres a cada dia, desde que apareceu nas décadas de 50 e 60, como explicado pela Harper’s Bazaar.

Como usar vestidos e blusas com decote nas costas.

Como era de esperar, uma das chaves principais para usar vestidos e blusas com decote nas costas é não tirar o destaque desse detalhe, pois não faria sentido se esconder atrás de blazers ou jaquetas.

A intenção, então, é ‘cobrir’ outras áreas do corpo para gerar um equilíbrio visual correto, como usar blusas com calças ou saias não tão curtas e, no caso dos vestidos, que sejam na altura do joelho ou abaixo do joelho.

Sempre o mais importante é que a profundidade do decote te faça sentir segura de si mesma, pois há quem goste do estilo infinito até o final da coluna e quem prefira uma abertura arredondada e não tão pronunciada.

Em todo caso, o design mais favorável é o estilo em V, pois fará você parecer mais magra e elegante. Muito melhor se o vestido ou blusa for monocromático, simples e clássico para não sobrecarregar o visual.

Para usar esse tipo de vestidos, o cabelo desempenha um papel decisivo, pois se você tiver cabelo comprido, deve optar por um penteado preso para não tirar o protagonismo dele.