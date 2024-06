Segredos para uma pele radiante após os 50 Anos

Atualmente, atingir os 50 anos é motivo de celebração. Diferente do passado, quando essa fase da vida era vista como o começo do fim, atualmente, com os filhos crescidos, a carreira estabilizada e a valorização crescente da beleza, completar meio século é sinônimo de realização, empoderamento e liberdade. Com o tempo ao seu favor, esse é o momento perfeito para prestar atenção às necessidades do seu corpo e da sua pele. Só assim é possível revelar todo o potencial dessa fase da vida.

Um exemplo inspirador é a influenciadora Dani Godoy, de 54 anos. Após completar 50 anos em 2020, no auge da pandemia de Covid-19, Dani, que já tinha filhos adultos e enfrentava incertezas em sua carreira na moda, foi incentivada por seu marido a criar um canal para compartilhar dicas de beleza. Apesar de não ter o hábito de cuidar da pele, ela aceitou o desafio.

A jornada de Dani Godoy

Dani começou a se dedicar aos cuidados com a pele com a intenção de melhorar sua qualidade de vida nas próximas décadas. Em 2020, ela lançou seu canal no YouTube e, quatro anos depois, os resultados são visíveis. “Iniciei minha rotina de cuidados aos 50 anos. Hoje, aos 54, minha pele está muito melhor”, conta Dani. Essa transformação impactou sua autoestima, sua satisfação no trabalho e a descoberta de um novo propósito após os 50 anos.

Dani Godoy, influenciadora — Foto: Divulgação

O dermatologista Alessandro Alarcão concorda que a simplicidade é fundamental. “Não adianta recomendar muitos produtos para alguém que não tem o hábito de cuidar da pele. O básico é sempre bem-vindo”, afirma. No consultório dele, há tecnologias avançadas para estimular e repor peptídeos de colágeno, mas ele destaca que é possível melhorar a qualidade da pele adotando hábitos simples.

Hidratação

Para manter a pele hidratada, é necessário beber entre 30 e 40ml de água por quilo corporal. Por exemplo, uma pessoa de 70kg deve consumir cerca de 2,5 litros de água por dia. Chás e sucos diluídos podem contar, mas apenas até certo ponto. “A hidratação é essencial para a saúde da pele. Sem a quantidade adequada de água, a pele perde vitalidade, maciez e elasticidade”, explica Alarcão.

Proteção solar

Embora usar protetor solar seja uma dica comum para os jovens, muitos adultos com 50 anos ou mais não tinham esse hábito na juventude. É importante aplicar protetor solar pela manhã e reaplicá-lo ao longo do dia para proteger a pele dos danos causados pelo sol.

Cuidados diários com a pele

Uma rotina de cuidados com a pele não precisa ser complexa. De manhã, lave o rosto com um sabonete adequado, aplique vitamina C e hidrate a pele antes de usar protetor solar. À noite, após a limpeza e hidratação, aplique um ácido retinoico para que a pele se beneficie durante o sono.

Limpeza noturna

Mesmo que você não use maquiagem, limpar o rosto antes de dormir é essencial. “À noite, sua pele absorve melhor os produtos. Dormir com maquiagem impede esse processo e danifica a pele”, alerta Dani. Ela recomenda usar um cleansing oil, que remove a maquiagem de forma eficaz.

Alimentação balanceada

Uma dieta equilibrada é vital em qualquer fase da vida. Modere o consumo de álcool e açúcar, e inclua proteínas, verduras, legumes e frutas em sua alimentação.

