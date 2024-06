Carolina Herrera revela qual é a peça que todas as mulheres devem ter

Se há um nome que está escrito na história da indústria da moda com letras de ouro, é o de Carolina Herrera. É que a designer venezuelana conquistou o prestígio e o respeito das grandes celebridades e membros da realeza, não apenas porque suas obras são líderes na passarela, mas também por seus conselhos para que uma mulher pareça elegante e sofisticada.

ANÚNCIO

Aos 85 anos e com essa longa experiência em moda, quem pode contradizer suas palavras na moda? Nem mesmo sua concorrência mais próxima ousaria criticá-la ou dizer algo contra ela. É por essa razão que sua palavra na indústria é lei, mesmo que para ela o debate seja bem-vindo.

Entre as múltiplas recomendações de sofisticação que a empresária também deu a quem a admira, está o uso correto do perfume, evitar comprar roupas pretas depois dos 30 anos e usar batom vermelho em todos os momentos importantes.

Mas entre as lições de estilo de Herrera, destaca o conceito que aponta como essenciais uma série de peças, que sempre atuam como aliadas em situações de emergência, quando a criatividade se esgota na hora de decidir o look do dia.

A camisa branca, a peça-chave da venezuelana

Há uma peça muito importante que não pode faltar no guarda-roupa de uma mulher e no de Carolina Herrera. Estamos falando da famosa camisa branca.

Em uma entrevista concedida à jornalista Adela Micha, Herrera confessou que a camisa branca é a peça que a acompanhou ao longo de toda a sua vida.

“Sinto-me bem usando uma camisa branca, tenho usado toda a minha vida. A primeira que me lembro é a da escola, aquela que usava com gola redonda, depois quando jogava tênis ou montava a cavalo”, disse na entrevista, conforme relatado pela revista Vanidades.

ANÚNCIO

É preciso que a camisa branca pode ser usada com ou sem acessórios, e é muito fácil de integrar em qualquer visual, desde looks mais casuais até looks formais, pois combina bem com shorts, jeans, saias ou praticamente qualquer coisa.

Como cuidar dela

Se a designer nascida na Venezuela foi enfática em algo, é que a camisa branca deve ser de boa qualidade e atender a certos pontos, como ter uma boa gola e um bom corte para favorecer sua figura.

Ela alertou que este tipo de roupas devem ser lavadas à mão e levemente alvejadas para que fiquem bem brancas e novas.