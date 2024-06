Os 4 perfumes árabes ideais para uma noite agradável e refrescante

No mundo ocidental, é muito comum perfumar-se com fragrâncias elaboradas na Europa por grandes casas de moda. No entanto, o mercado de perfumaria também oferece uma variedade que vai além do velho continente e está crescendo em popularidade: são as fragrâncias árabes ou turcas, que estão se posicionando cada vez mais.

Ao contrário dos aromas franceses, por exemplo, estes perfumes são muito mais intensos em seus cheiros, assim como também mais sensuais e exóticos, já que são feitos com base de incensos, âmbar, almíscar, oud, sândalo e uma variedade de especiarias e resinas. Além disso, tendem a ser mais densos e complexos, com notas de base mais pesadas e duradouras.

Costumam ser mais oleosas e concentradas, proporcionando uma projeção e longevidade superiores, por isso devem ser aplicadas em menor quantidade. São fragrâncias que podem ser usadas tanto por homens quanto por mulheres.

Os especialistas em fragrâncias recomendam usar uma pequena quantidade nos pontos de pulso, como os pulsos, atrás das orelhas e no pescoço. Os óleos concentrados não requerem uma aplicação generosa. Outra vantagem dessas fragrâncias orientais é que podem ser usadas em camadas, ou seja, combinando-as com outros óleos para criar um aroma personalizado.

Alguns especialistas como Carolina de ‘Perfumes quiero’ e Perfuadicto no Youtube, recomendam usar os seguintes aromas:

1. Khadlaj Stellar musk

É um perfume brilhante, fresco, revigorante, com nuances aromáticas, pois abre com notas cítricas, bergamota, toranja, dupla dose de almíscar, com um toque de âmbar, patchouli e gengibre, vetiver. É unissex.

2. Hawas da Rasasi

Hawas for Her da Rasasi é uma fragrância da família olfativa floral. De acordo com o Fragrantica, um portal especializado em perfumaria, foi lançado em 2015. As notas de saída são de maçã, romã e toranja; enquanto as notas de fundo são praliné, patchouli e vetiver. Pode ser usada tanto de dia como de noite.

3. Shaghaf femme, da Swiss Arabian

Carolina descreveu como "um perfume cítrico de verão por excelência, com notas de limão, maçã verde, peônia, notas amadeiradas e almíscar. É muito aromático e fresco".

4. Anarch, da Maison Alhambra

Este perfume possui notas de baunilha, pêssego, amadeirado, erva, folhas de violeta, coco, lírio, heliotrópio, folhas de violeta, rosa de Damasco, flor de pereira e açúcar. Foi lançado em 2021 e pode ser usado tanto por mulheres quanto por homens. É versátil, pois fica bem tanto no verão quanto no inverno. Tem um aroma de perfume de alta qualidade.