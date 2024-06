Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário – Cartas 27 e 1

Um grande crescimento chegará em sua vida, mas ele exigirá que você foque no seu crescimento e não duvide mais das suas virtudes. Não tenha medo de ser melhor, porque o que é seu chegará e será comemorado.

Capricórnio – Cartas 8 e 10

Alguns acontecimentos repentinos podem chegar e causar tensões e dificuldades. É preciso ter cuidado com as palavras, a exposição e com pessoas que o rondam. Seja mais esperto que eles!

Aquário – Cartas 30 e 34

A sorte está do seu lado, principalmente para o amor. Acredite nessa boa energia e aproveite as oportunidades.

Peixes – Cartas 14 e 28

Saiba reconhecer quem está em sua vida para ser um grande e fiel aliado. Essa energia se manifesta na sua vida amorosa e um grande amor se firmará se você valorizá-lo.