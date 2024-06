O que são as sandálias coringa? A aposta perfeita para qualquer ocasião e que você deve ter sempre

Para além de qualquer tendência, é importante ter sempre um guarda-roupa base com aquelas peças indispensáveis e atemporais que são altamente combináveis entre si, e que podem te salvar em qualquer situação, fazendo com que você pareça divina. Claro que isso também inclui o calçado, onde as sandálias devem estar presentes sem falta.

ANÚNCIO

No se trata de qualquer tipo de sandálias, pois há umas chamadas ‘coringa’, pois são muito versáteis, combinando ou contrastando perfeitamente com qualquer estilo que você escolher e se adaptando aos eventos aos quais você comparecer. Estas são as douradas ou prateadas, mas não qualquer uma, pois há um modelo que resiste a qualquer moda.

São de salto médio com tiras. Este é um calçado que não pode faltar, seja amarrado no tornozelo ou um pouco mais abaixo, mas quanto mais simples, mais elegante o pé parecerá. O ponto a favor deste tipo de calçado é que você pode usá-lo para um dia especial no escritório, uma noite, festa ou reunião, não importa se é de dia ou de noite.

Os modelos mais versáteis incluem sandálias de tiras finas, rasas, de cortiça, de salto largo e de salto agulha. Combiná-los corretamente pode transformar qualquer visual, do mais casual ao mais formal, garantindo que você esteja sempre na moda e com estilo.

Uma das vantagens deste tipo de calçado é que essas cores adicionam um toque de sofisticação e glamour a qualquer conjunto, fazendo com que até mesmo um traje simples pareça mais elegante. As sandálias metálicas nunca saem de moda. São um investimento que você pode usar temporada após temporada.

Aqui estão alguns looks para usar

Para o dia a dia

Sejam estilo romanas ( gladiador) ou sem salto, as sandálias metalizadas ficam bem com um vestido boho estampado ou de cor sólida, assim como acessórios no mesmo tom.

Se você for a um almoço, reunião familiar ou saídas durante o dia, as sandálias de salto plataforma em prateado ou dourado ficam perfeitas com saias longas ou calças capri.

O bom destas sandálias coringa é que podem ser combinadas com cores neutras como branco, preto, cinza e bege. Isso cria um visual elegante e sofisticado. Para um look mais ousado, combine-as com cores vivas como vermelho, azul, verde ou rosa. O contraste fará com que seu visual se destaque. As sandálias metálicas são um bom complemento para roupas estampadas, pois não competem com os padrões e adicionam um toque de brilho.