5 perfumes de mulher completamente irresistíveis que conquistam os homens

Se uma mulher deve ter algo em mente, é que seu aroma é capaz de provocar sensações impressionantes em um homem, e é por isso que um bom perfume pode fazer a diferença para conquistar ou passar despercebida.

Se quiser que um homem caia aos seus pés, existem perfumes com os quais alcançará esse objetivo. Nossa essência, bom gosto e personalidade devem ser a premissa para conquistar com o aroma.

Estes 5 perfumes tornaram-se na ferramenta infalível para conquistar:

Blush Good Girl de Carolina Herrera

É uma das favoritas de homens e mulheres, graças à sua irresistível combinação de aromas florais e doces. Com notas de rosa, baunilha e patchouli, conquista até o olfato mais exigente, despertando o romantismo e a feminilidade ao máximo.

Ahli Corvus Eau de Parfum

Graças à sua sutil combinação de notas de framboesa, cítricas e doces, este perfume é um dos indispensáveis na coleção aromática de toda mulher. Cheira delicioso e pode ser usado em qualquer ocasião, graças ao seu aroma fresco e versátil.

Delilah da Maison Alhambra

Os perfumes árabes são a obsessão da tendência de todos por seu aroma exótico irresistível e único que encanta, conquista e seduz qualquer pessoa. É uma fragrância frutada composta por notas de saída de ruibarbo, lichia e bergamota. No coração, suas notas são rosa turca, peônia e lírio, enquanto suas notas de base incluem baunilha, almíscar branco e cashmere.

Yara de Lattafa

É um perfume com aroma de âmbar baunilha, composto por suas notas de saída de orquídea, laranja tangerina e heliotrópio. Suas notas de coração são acorde guloso e frutas tropicais. Enquanto isso, as notas de fundo são compostas pelos deliciosos aromas de baunilha, almíscar e sândalo.

Il Roso de Ilmin

É uma fragrância floral e frutada que se tornou um favorito de muitos, graças à combinação de seus componentes distribuídos em suas notas de saída com Bergamota, tangerina e ruibarbo; nas notas do coração com rosa, jasmim e noz-moscada; e em suas notas de fundo com cedro, baunilha, almíscar branco, âmbar, incenso e Vetiver.