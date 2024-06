Técnica de sono viral no TikTok ajuda milhares de pessoas a dormir melhor

Esqueça o tradicional método de contar carneirinhos. O TikTok trouxe uma nova técnica de sono que tem ajudado muitas pessoas a adormecer de forma rápida e eficiente. Conhecida como “Alpha Bridge Sleep” ou “técnica de sono ponte alfa”, essa estratégia se popularizou rapidamente na plataforma, prometendo facilitar a transição para o sono em qualquer lugar e a qualquer momento.

O método “Alpha Bridge Sleep” consiste em quatro etapas que combinam técnicas de respiração e movimentos oculares específicos. Conforme os praticantes, essa combinação auxilia na indução do sono de maneira natural e relaxante. A técnica segue os seguintes passos:

Encontre uma posição confortável, seja na cama, em um avião, ônibus ou trem.

Feche os olhos e conte até 30.

Abra os olhos parcialmente, formando uma meia-lua, e conte até 5.

Feche os olhos novamente e conte até 30.

Repita o processo de abrir os olhos até a metade e contar até 5.

Feche os olhos e concentre-se na respiração, inspirando e expirando lentamente pelo nariz.

Benefícios e funcionamento da técnica

Segundo a psicóloga clínica Shelby Harris, diretora de Saúde do Sono na Sleepopolis, a técnica “Alpha Bridge Sleep” é válida e se baseia em princípios científicos. Ela utiliza movimentos oculares e táticas de relaxamento mental para aumentar a atividade das ondas cerebrais alfa, essenciais para acalmar a mente e facilitar a transição para o sono. “Essas ondas são essenciais para acalmar a mente e apoiar a transição para o sono”, explica Harris.

O método busca simular movimentos oculares típicos do estado de sonolência, induzindo o cérebro a gerar ondas alfa, que promovem o relaxamento e preparam o corpo para dormir. Os movimentos alternados dos olhos ajudam a guiar o cérebro desde as ondas beta, associadas ao estado de alerta, até as ondas alfa, que são mais calmas e propícias ao sono.

No entanto, é importante destacar que pode não ser imediatamente eficaz para todos, especialmente para aqueles que sofrem de insônia crônica. Para esses indivíduos, a técnica pode requerer várias tentativas antes de mostrar resultados. Para quem enfrenta dificuldades ocasionais para adormecer, ela pode ser uma ferramenta útil e simples para melhorar a qualidade do sono.

Considerações finais

Embora o método tenha ganhado popularidade no TikTok, é sempre aconselhável procurar orientação médica para problemas persistentes de sono. A prática pode ser benéfica para higiene do sono, mas não deve substituir tratamentos médicos quando necessário.

Essa nova abordagem tem ajudado muitas pessoas a encontrar uma maneira mais tranquila de adormecer, mostrando que métodos inovadores podem surgir de fontes inesperadas. Experimente e veja se ela funciona para você.