Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Confira quais são:

Sagitário – Cartas 32 e 26

A vida no lar se tornará muito mais unida e as coisas começam a dar certo trazendo paz. Mantenha-se nessa energia e evite desperdiçar seu tempo e energia com problemas de quem não é importante de verdade em sua vida.

Capricórnio – Cartas 36 e 15

A vida está em movimento e isso será provado para você a partir de agora. Não se feche, pois os caminhos começam a se abrir e põem anunciar importantes mudanças de vida ou viagens.

Aquário – Cartas 34 e 20

Sua vida amorosa pode ser influenciada por problemas que afastam a felicidade, principalmente envolvendo o passado e pessoas que já foram embora. Solucione essa situação para que as coisas boas possam fluir de novo.

Peixes – Cartas 33 e 11

Mudanças importantes chegam e o colocam a enxergar o mundo novamente. Com todas as transformações, um despertar espiritual importante pode começar a se desenvolver para que você leve melhor sua vida a partir de agora: não se feche.