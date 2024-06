Cortes de cabelo em tendência que rejuvenescem as mulheres de 40, 50 e 60 anos

Outro corte muito atual e que combina vários tipos de cortes é o smullet, ideal também para usar aos 40 anos. Paz Vega aderiu a ele. Trata-se de um corte shag com uma franja personalizada de acordo com o formato do rosto e o corte de cabelo mullet. Os lados e a parte superior do cabelo são mais curtos, e é mais longo na parte de trás. Além disso, é um corte texturizado que se adapta tanto ao cabelo liso quanto ao encaracolado.

Pixie longo

É um corte de cabelo ideal para rejuvenescer o rosto. É feito em camadas, deixando a nuca coberta e as pontas desfiadas. O resultado é um visual muito favorecedor, com um toque informal e rebelde ao mesmo tempo. Charlize Theron o usa em sua versão mais curta ou mais longa e desfiada, com seu loiro nórdico.

Cortes de cabelo para mulheres de 50

Bob midi

Um corte versátil que continua sendo tendência. Caracteriza-se por camadas sutis que proporcionam movimento e fluidez, como o usado por Jennifer Aniston. É ideal para cabelos lisos, ondulados e cacheados. Também pode ser usado com ou sem franja e fica bem em todos os formatos de rosto.

Clavícula

O corte de cabelo clavícula é realçado com camadas estrategicamente localizadas para dar movimento e textura e realçar as características faciais. É mais longo que o corte bob e tem um toque assimétrico porque a parte da frente repousa nas clavículas. É confortável, fácil de pentear e muito versátil, pois tem o comprimento perfeito tanto para fazer um rabo de cavalo quanto para deixá-lo solto. Se você o acompanhar com mechas, como faz Uma Thurman, dará mais luminosidade e brilho ao seu cabelo, conforme relatado pelo portal Telva.

Long bob

O corte long bob vai além do queixo e repousa levemente sobre os ombros. É um dos mais solicitados nos salões de beleza e um dos que melhor se adequam. Deve-se manter cortando as pontas a cada dois meses para manter o comprimento, como mostra Cate Blanchett, que aposta nele há várias temporadas.

Cortes de cabelo a partir dos 60 anos

Pixie

O corte pixie é um dos estilos mais procurados, seja em camadas, liso, cacheado, porque possui muitas vantagens, como sua capacidade de se adaptar a todos os tipos de rostos. É fácil de personalizar de acordo com nossas características faciais. Se tivermos o rosto mais redondo, podemos usá-lo com volume na parte superior, deixando algumas mechas finas nas pontas para reduzir esse formato..

Se for quadrado, com cabelo ao redor do maxilar para suavizar esses ângulos. Se for alongado, também podemos optar por uma franja mais longa para minimizar esse comprimento. Para manter o corte, o ideal é ir ao cabeleireiro a cada quatro semanas para manter a forma como a de Sharon Stone.

Bixie

Sendo um híbrido entre o pixie e o bob, o bixie que Ines de la Fressange usa se destaca como uma opção para adotar a partir dos 60 anos. Não é tão curto quanto o pixie nem tão longo quanto o bob. Com seu comprimento curto na nuca e uma franja densa, ele se adapta a diferentes estilos e pode ser usado tanto liso como cacheado ou ondulado.

Cabelo midi

A cabelo midi pode ser usado em diferentes alturas, desde a clavícula até o peito, dependendo do nosso rosto. Pode ser usado em camadas como Michelle Pfeiffer e com ou sem franja, mas sem dúvida, é fácil de usar e não dá trabalho nenhum. Além de ser muito favorecedor e uma tendência se a usarmos com a nossa textura natural de cabelo.

Corte de cabelo bob curto

O bob curto ou short bob é um dos cortes mais estilosos e refrescantes da temporada. Estiliza e moderniza de forma imediata e tem um efeito lifting muito desejado. Além disso, tem o efeito óptico de alongar o pescoço. Naomi Watts o exibe de forma espetacular.

Bob encaracolado

O curly bob como o que Philippine Leroy-Beaulieu usa é um corte de cabelo cacheado que permite exibir volume e cachos naturais, favorecendo muito as madeixas maduras. O segredo está na hidratação constante e nos óleos antifrizz para mantê-lo sempre lindo com cachos elásticos e bonitos. Pode-se escolher uma versão mais longa ou mais curta, dependendo do tipo de cacho ou ondulação e do formato do rosto para que fique melhor em nós.

