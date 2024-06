Aprenda 3 rituais de Feng Shui para atrair felicidade à sua vida

Este antigo sistema filosófico chinês vai além da organização e da limpeza. Embora estas ações sejam essenciais para melhorar a energia do ambiente, por vezes são necessárias medidas adicionais para remover bloqueios e alcançar a felicidade.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Nueva Mujer, portanto, confira aqui os rituais de Feng Shui mais eficazes para alcançar harmonia, realização e felicidade:

Ritual de banho com água de flores

Para esta cura você precisará de água limpa, um ramo de flores com camomila, lavanda e louro ou rosas, canela em pó e um recipiente grande. Você deve preprarar esse banho na noite anterior para atrair a energia da lua.

Primeiro você vai aquecer a água em alta temperatura para infundir o ramo de flores por 5 minutos e por fim adicionar uma colher de chá de canela em pó. No dia seguinte você deve tomar o banho, limpar sua casa e regar as plantas com ela.

Limpeza com fogo

A maneira mais fácil de limpar com fogo é utilizando velas. Portanto, acenda duas velas brancas e uma verde em um prato transparente no centro da sala de estar ou de jantar.

ANÚNCIO

Depois disso, você dirá internamente ao fogo o que deseja dele. Você vai deixá-los ligados à meia luz até que sejam consumidos.

Ritual de harmonia com açúcar e louro

Neste ritual você usará 8 folhas secas de louro, açúcar, um pedaço de carvão e um recipiente de alumínio. Dentro do recipiente deve colocar o carvão com uma colher de chá de açúcar e as folhas de louro. Quando aceso, criará um efeito de fumaça com o qual você poderá passar por todo o corpo, começando pela cabeça e terminando nos pés.

Ao realizar o ritual você repetirá : “Limpo meu ser das más energias, elimino o negativo, atraio o positivo. Tenho um espaço pessoal em harmonia e protegido.”

Com informações do site Nueva Mujer