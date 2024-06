A técnica de mechas que vai fazer sucesso: milky balayage

O mundo da moda capilar mudou e as últimas tendências provam isso. As técnicas de coloração que proporcionam luz natural ao cabelo estão dominando e deixando de lado tinturas e reflexos audaciosos.

ANÚNCIO

A última tendência dentro da nova corrente sutil que está arrasando parece ter surgido no cabelo de forma natural, exaltando seu brilho: milky balayage.

O que é o milky balayage?

Em uma entrevista para a InStyle, Alba Esteban, uma das fundadoras da Alchemy Lab, disse que o milky balayage é uma técnica capilar inovadora que busca proporcionar um “efeito sun kissed no cabelo”.

De acordo com a embaixadora da L'Oréal Professionnel na conversa, esse resultado é "como se tivesse sido naturalmente clareado pelo sol, realçando os tons leitosos/bege".

A especialista explicou que este balayage é obtido usando um "bálsamo clareador" com pigmentos azuis para "neutralizar tons amarelos indesejados" e óleos "para proteger a fibra capilar".

Milky balayage | (Instagram)

Graças a isso, o milky balayage consegue clarear o cabelo sem causar danos, outra grande razão pela qual está sendo tão solicitado. “Protege durante o processo de clareamento”, observou Esteban à mídia. “É tão natural que se conseguem cores lindas com pouco cuidado”.

Para quem as mechas milky balayage ficam melhor?

Outra vantagem das mechas milky balayage é que ficam bem tanto em cabelos escuros como em cabelos loiros. No entanto, o tom varia de acordo com a cor base do cabelo.

ANÚNCIO

De acordo com a especialista, a tonalidade milky chai é recomendada para pessoas com cabelo loiro; enquanto que, para as mulheres com cabelo castanho, a versão ideal é o milky caramel.

Milky balayage (Instagram)

Além disso, recomendou essa técnica tanto para cabelos naturais quanto tingidos. Assim como também para cabelos finos, pois os hidrata e dá volume e para cabelos coloridos que desejam dimensão.

Quanto aos cortes de cabelo, Esteban disse que o milky balayage fica melhor em cortes retos, inteiros ou com poucas camadas porque “dá mais movimento” visualmente ao cabelo.

Milky balayage (Instagram)

Além disso, afirmou que essa tendência de coloração que proporciona brilho natural também é "essencial para o face frame", aquelas mechas na moda que contornam o rosto para realçá-lo.

Claro, se quiser manter o milky balayage intacto pelo maior tempo possível, é importante cuidar muito bem com produtos recomendados por um especialista em coloração de cabelo.