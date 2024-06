Sapatos feios: veja como é a nova tendência que destaca o seu calçado, sem perder a elegância

Embora para muitos pareça inacreditável, este 2024 a tendência são os sapatos feios, impulsionados pelas influencers e celebridades, que optam por um estilo mais maximalista, extravagante e chamativo. Deixamos de escolher modelos discretos para optar por aqueles que chamam a atenção e que apenas as mais ousadas usam.

ANÚNCIO

O nome vem do inglês 'ugly shoes', como as especialistas em moda em inglês o batizaram. Embora muitos se perguntem quem quer usar um calçado considerado feio do ponto de vista estético, é confirmado que as preferências são individuais e o importante é usar o que nos faz sentir confortáveis.

Como se usa a tendência dos sapatos feios

Apesar de parecerem difíceis de combinar, a realidade é que tudo fluirá melhor se entendermos que são a peça fundamental do nosso visual e o resto das roupas devem ser básicas, lisas e neutras para que haja uma correta harmonia visual.

Você pode escolhê-los confortáveis para longos dias, ou altos e vistosos. De fato, os criadores destas peças também pensaram naquelas que querem usar um salto largo ou plataforma confortável sem deixar de seguir a moda que se destaca na temporada.

As sandálias de dedo e o estilo alpargatas são outras alternativas populares, que combinam bem tanto com vestidos quanto com calças. Tente que sejam longos e simples. Se forem estampados, poderiam gerar um choque não favorável.

Se você se sente irreverente, pode adicionar outros elementos igualmente rudes e chamativos que chamem a atenção, em acessórios como bolsas, joias, maquiagem, entre outros, ou misturando-se com estampas divertidas que reflitam sua personalidade para o mundo. Se você é baixinha, recomendamos deixar à mostra parte das suas pernas para que não te cortem visualmente a altura.