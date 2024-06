Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta A Estrela

Uma semana com tendência econômica favorável; lembre-se de analisar suas despesas e pagamentos para manter a estabilidade

Touro - Carta O Mundo

Você deve ampliar seus horizontes de trabalho, buscar novas oportunidades de crescimento, porque a abundância está ao seu alcance.

Gêmeos – Carta A temperança

Momento de manter a calma e à análise antes de tomar qualquer decisão. Novas oportunidades de crescimento são apresentadas a você.

Câncer - Carta O Sol

Dias bons e importantes surgem. Seus desejos serão realizados e sua espiritualidade aumentará.

Leão - Carta Ás de Ouros

Você é capaz de superar qualquer obstáculo que surgir em seu caminho, pois sua força espiritual e sua determinação o levarão a alcançar seus objetivos.

Virgem - Carta O Louco

Hora de fazer mudanças positivas em sua vida, este é o momento perfeito para as transformações que sempre sonhou e amar ainda mais a si mesmo.

Libra - Carta O Eremita

Você não está sozinho, nos momentos difíceis você terá o apoio incondicional de pessoas queridas que o ajudarão a superar qualquer obstáculo.

Escorpião – Carta O Mago

Você está no seu melhor momento, aproveite para materializar sonhos e alcançar seus objetivos.

Sagitário – Carta O Julgamento

É momento de tomar decisões com cautela e maturidade para poder seguir em frente da melhor forma.

Capricórnio – Carta O Diabo

Você está rodeado de pessoas tóxicas que procuram tirar vantagem, então analise seu círculo social e diga adeus às energias negativas que o impedem de seguir em frente.

Aquário – Carta O Imperador

É hora de brilhar e realizar tudo o que você planejou, analisar suas opções, confiar na sua intuição e ir atrás dos seus sonhos com determinação.

Peixes – Carta A Torre

Hora de assumir o controle da sua vida, perseguir seus sonhos e construir um futuro próspero e feliz.