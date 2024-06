O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco. Confira a seguir:

Leão – Carta 5 de Espadas

Dificuldades que precisam ser superadas com precaução e ação. É momento de desenvolver a inteligência e usá-la em todos seus movimentos. Cuidado com furtos. Mantenha a atenção para perceber em seu círculo pessoas que desejam o que você possui, inclusive no amor.

Virgem – Carta 4 de Ouros

Cuidado ao ansiar muito pelo poder e pelo controle, pois isso tende a prejudicar sua vida e relações. É momento de ter atenção extra ao investir e evitar desperdícios. As questões afetivas ou econômicas podem ficar desequilibradas e instáveis.

Libra – Carta 3 de Paus

Momento de ter cuidado com impulsos e evitar se precipitar. Fazer as coisas de maneira calma e calculada ajudará a colher o sucesso em suas iniciativas. Cuidado com os amores proibidos.

Escorpião – Carta 3 de Ouros

Momento de lidar com algumas precipitações, por isso o melhor é pensar bem e evitar qualquer tipo de decisão ou atitude impulsiva. Atenção extra com seus bens. Alguém pode mostrar infantilidade para lidar com algo.