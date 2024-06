Quem deve evitar café: Conheça os 4 grupos de risco

O café é uma das bebidas mais apreciadas no mundo todo, mas há certos grupos de pessoas que devem evitá-lo completamente devido aos seus efeitos sobre a saúde. Enquanto muitos desfrutam dos benefícios do café, como aumento de energia e melhora da concentração, para outros, essa bebida pode causar mais malefícios do que vantagens.

1 - Pessoas com ansiedade e insônia

Para aqueles que sofrem de ansiedade, o café pode ser um grande vilão. A cafeína, um estimulante natural, pode intensificar os sintomas de ansiedade e levar a episódios de pânico. Da mesma forma, pessoas com insônia devem evitar o café, pois a cafeína pode interferir no sono, dificultando adormecer ou permanecer dormindo durante a noite.

2 - Pessoas com problemas cardíacos

Indivíduos com condições cardíacas, como hipertensão ou arritmias, também devem ser cautelosos com o consumo de café. A cafeína pode elevar a pressão arterial e aumentar a frequência cardíaca, o que pode ser perigoso para quem já possui problemas no coração. É essencial que esses pacientes consultem seus médicos antes de consumir bebidas com cafeína.

3 - Gestantes e mulheres que amamentam

Mulheres grávidas ou que estão amamentando devem limitar a ingestão de café. A cafeína pode atravessar a placenta e afetar o desenvolvimento do feto, aumentando o risco de baixo peso ao nascer e outras complicações. Durante a amamentação, a cafeína pode passar para o leite materno e causar irritabilidade e problemas de sono no bebê.

4 - Pessoas com problemas gastrointestinais

Quem sofre de problemas gastrointestinais, como gastrite ou refluxo ácido, deve evitar o café. A bebida pode aumentar a produção de ácido no estômago, agravando esses problemas. Além disso, o café pode irritar o revestimento do estômago e piorar os sintomas de doenças gastrointestinais.

Fonte: O Globo