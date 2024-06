Adeus, unhas em forma de amêndoa? As ‘unhas coffin’ estão arrasando novament

As coffin nails estão em tendência nessa temporada

As unhas em forma de caixão, mais conhecidas como coffin nails, têm ganhado um novo impulso e não é difícil entender as razões. Afinal, é um formato que traz muitos benefícios.

Os "coffin nails" têm o poder de fazer com que os dedos pareçam muito mais longos e elegantes. Além disso, oferecem espaço suficiente para carregar todo tipo de designs elaborados ou enfeites brilhantes.

“As unhas em forma de caixão (também conhecidas como unhas de bailarina) costumam ser mais longas,” explicou Juanita Huber-Millet, fundadora do salão de unhas londrino TOWNHOUSE, para a Glamour.

“A forma é pontiaguda (como um prego em forma de estilete) mas com uma extremidade quadrada”, acrescentou. Por causa disso, parecem em forma de caixão ou de sapatilhas de bailarinas de ballet.

“Esta forma alonga os dedos, fazendo com que pareçam delicados”, acrescentou. “Esta forma é muito popular entre os métodos de extensão de unhas, pois pode ser difícil manter o comprimento e a forma com uma unha natural”. Além disso, não apenas podem ser usadas em unhas longas, mas também em unhas mais curtas e suaves.

Se depois de ler tudo isso você sentir vontade de experimentar usar as unhas de caixão nessa temporada, continue lendo para conhecer cinco designs distintos dessas unhas para exibir em qualquer temporada.

Coffin nails branco cromado

As unhas cromadas estão em alta. Por isso, se quiser começar a usar o formato coffin, uma maneira muito eficaz de fazê-lo é com um simples, mas chamativo efeito cromado em branco.

Coffin nails em clássico ombré

A ombré é um estilo clássico que pode ser usado em qualquer comprimento de unhas, mas definitivamente fica melhor nas longas. Portanto, se você gosta deste design atemporal, aposte nele com formato coffin.

Unhas francesinhas finas em forma de caixão

Se você adora unhas francesas e quer usá-las com um toque especial em suas unhas em formato de caixão, escolha um estilo skinny french sobre uma base nude que certamente receberá muitos elogios para suas mãos.

Coffin nails descombinadas

Os designs mismatched são uma aposta certeira, independentemente do comprimento ou forma. Portanto, se não conseguir decidir por nenhum estilo, use todas as cores e estampas que quiser nas suas unhas, como neste exemplo.

Coffin nails em degradê nude

As amantes de manicures minimalistas e sofisticadas podem optar por exibir as unhas coffin em ombré nude durante esta e todas as épocas. O resultado final é super elegante e discreto.