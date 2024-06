O que é maquiagem terapêutica e para quem é indicada?

Algumas pessoas associam maquiagem como uma ferramenta para criar filtros e máscaras que escondem a realidade de uma pessoa que, supostamente, não se aceita como é, ou que a própria indústria de cosméticos condicionou a autoestima das mulheres. No entanto, há muitas garotas que viram na maquiagem uma oportunidade para realçar seus atributos e também fortalecer o amor próprio, especialmente aquelas que passaram por algum sofrimento.

É então que surge a maquiagem terapêutica, que é uma ação vista além de alcançar um resultado estético. A Dra. Aurora Guerra Tapia, professora de Dermatologia na Universidade Complutense e Chefe de Seção de Dermatologia do Hospital Universitário 12 de outubro na Espanha, escreveu um ensaio sobre este tema no qual afirmou que "as doenças de pele, muitas vezes chamativas, frequentemente desagradáveis, são uma barreira para a qualidade de vida integral, para a harmonia psíquica".

E a partir daqui, a maquiagem se torna um caminho de fortalecimento da autoestima. Ela afirmou que a acne, psoríase, dermatite atópica, vitiligo e alopecia, entre outras, são as doenças de pele em que mais frequentemente se associam alterações psicológicas. E isso é algo que a maquiadora profissional e terapeuta Carolina Donelo sabe muito bem, que tem uma grande mancha em um lado do rosto, o que lhe causou grandes inseguranças desde a infância, chegando até a pensar que ninguém a amaria.

Mas, a sua vida mudou em 2007, quando alguém a maquiou durante uma viagem e a sua mancha ficou quase coberta. "Cobrir a minha mancha foi uma muleta que me ajudou a aceitá-la (...) Amo a minha mancha, ela me deu tanto na vida. Eu a tiraria? Nunca! Ela é minha, me distingue, me faz diferente", disse em uma entrevista.

A maquiagem terapêutica consiste em disfarçar as lesões cutâneas para "diminuir a ansiedade e melhorar as relações sociais e de trabalho, e proporcionar uma melhor qualidade de vida aos pacientes". São tratamentos que são realizados com cuidado e, geralmente, com a orientação de um especialista no assunto para obter um bom efeito.

"A ideia é que os pacientes possam se maquiar sozinhos, camuflar essas imperfeições de forma segura e eficaz, e se sintam bem", expressou na semana passada à Europa Press Maria Alen, que é formadora dos laboratórios Pierre Fabre, que estão conscientizando os dermatologistas sobre este novo método para melhorar a qualidade de vida de milhões de mulheres que sentem vergonha, ansiedade ou alguma alteração psicológica devido às lesões."

Esta técnica consiste em fazer com que as mulheres estejam cientes de como deve ser a melhor maquiagem para o seu tipo e condição de pele e aceitem sua nova imagem. Elas têm características diferentes da maquiagem tradicional, pois devem cobrir mais, mas proporcionar a mesma naturalidade que as demais, ser de fácil aplicação e remoção, altamente resistente à água, permitir a respiração da pele, ser hipoalergênica sem conservantes e testada dermatologicamente.