Os cristais que não podem faltar na sua carteira para a sorte e fartura

As pedras vêm da mãe terra e estão carregadas com essa maravilhosa energia de cura e proteção para o ser humano. Todos nós nos sentimos atraídos pelas pedras. Ao longo dos anos, elas têm sido usadas para diferentes fins.

Algumas pedras preciosas, como o diamante, ou outras como o âmbar, o jade, o rubi, a esmeralda, o safira, a ametista, maravilham pela sua beleza.

Outras têm um grande poder, se as utilizarmos da maneira correta, de mudar nossa vida; como potencializar nossa intuição, aumentar nossas habilidades mentais, nos proteger, promover a abundância, a cura, reduzir o estresse, ou até mesmo atrair o amor, as energias positivas e o dinheiro.

Há várias delas que são ideais para se ter na sua carteira ou bolsa, pois atraem abundância e dinheiro, e aqui explicamos quais são:

Quartzo transparente

Este quartzo ativa as energias e, por isso, é muito utilizado para pensar ou meditar. É ideal para atrair ou manifestar abundância e prosperidade em sua vida. Se o guardar em sua bolsa com as melhores intenções, não lhe faltará dinheiro.

Pedra aventurina azul

É uma pedra que proporciona uma boa relação com o dinheiro. Terás uma estabilidade econômica correta e teus ganhos serão cada vez maiores.

Pedra Malaquita

A sua energia abre os caminhos financeiros e atrai a abundância de forma imediata. Além disso, é perfeita para eliminar as más energias e atrair dinheiro.

Os cristais que não podem faltar na sua carteira para a sorte e abundância O quartzo, a Aventurina azul e a Malaquita afastam as más energias (Foto: Unsplash)

Pedra Citrino

Também conhecida como quartzo amarelo, desbloqueia as más energias que impedem de chegar ao dinheiro. É perfeito para atrair riqueza e afastar a inveja.

Quartzo verde

Está associada ao dinheiro e à abundância por sua cor verde. Tê-la na bolsa ajuda a alcançar a prosperidade e a melhorar os ganhos.

Os cristais que não podem faltar na sua carteira para a sorte e abundância O Citrino, Quartzo verde E o Olho de tigre são pedras para atrair prosperidade (Foto: Unsplash)

Quartzo olho de tigre

Esta pedra também atrai abundância e dinheiro. É muito boa para se ter na bolsa ao empreender, procurar emprego ou pedir um aumento.