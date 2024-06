Como usar estampado de flores com tênis e sandálias: 5 looks em tendência

Como usar estampado de flores com tênis e sandálias, cinco looks em tendência e fáceis de copiar

As roupas florais continuarão ditando a moda, evocando frescor e dinamismo próprios da época. Uma das vantagens desse tipo de estampa é que pode ser facilmente combinada com dois calçados principais nesta estação do ano: sandálias e tênis.

As flores são versáteis, pois se adaptam a diferentes estilos. Elas podem estar em vestidos, saias, calças e shorts. O importante ao recorrer a elas é considerar o equilíbrio visual, ou seja, combinar uma peça floral com uma peça lisa para equilibrar o visual e evitar que fique muito carregado.

Além disso, o tamanho da estampa também desempenha um papel importante, pois chama muita atenção e adiciona volume, enquanto as estampas pequenas tendem a ser mais discretas e delicadas. Em relação aos tons dos sapatos, o ideal é que sejam em tons sólidos, neutros e monocromáticos para que não se perca o foco.

Em relação às sandálias, podem ser planas, com plataforma ou de salto. As primeiras são perfeitas para um visual descontraído e casual, enquanto as de salto ou plataforma podem elevar a roupa para ocasiões mais formais ou semi-formais.

Look 1

Você pode optar por usar uma saia floral com estampa pequena, que pode ser midi, com uma camiseta básica branca. Claro, com um par de tênis brancos clássicos. Além disso, como acessórios, você pode usar brincos de botão, uma pulseira fina, óculos de sol redondos e uma mochila em tom neutro.

Look 2

Se o seu negócio são vestidos, então você vai adorar esta roupa, pois só precisa de um florido com cores vivas, de preferência curto, que combinará perfeitamente com uma jaqueta jeans e tênis em tons pastel. Uma bolsa transversal em uma cor que complemente o vestido seria uma boa alternativa, enquanto um colar comprido lhe dará um toque muito chique.

Look 3

Para as ousadas, as calças estilo palazzo de tecido leve com flores grandes, combinadas com um suéter leve em uma cor neutra, como cinza, branco ou bege, ficarão perfeitas para um passeio à noite, que você pode completar com sandálias plataforma ou de cunha.

Look 4

Um shorts estampado com flores grandes, acompanhado de uma blusa branca folgada, de preferência com detalhes nas mangas, e sandálias com detalhes de couro ou metálicos, farão você parecer muito refinada em um evento casual.

Look 5

Se o que você está procurando é impressionar em uma saída noturna e elegante, então um vestido longo com estampa de flores em tons escuros ficaria ótimo em você, preferencialmente com uma silhueta ajustada na cintura. Sandálias de salto alto, de preferência em um tom metálico ou neutro, vão estilizar muito a imagem.