A maquiagem ‘island girl’ é o look ideal para dar vida e frescor ao seu rosto

Todas as mulheres sempre ficam ansiosas para exibir aquele tom fresco e maravilhoso que um bom bronzeado deixa em nosso rosto. Atualmente, existem infinitas técnicas de maquiagem com as quais podemos alcançar essa frescura, mesmo não sendo necessário ficar sob o sol por muitas horas para obter aquele tom bronzeado que tanto gostamos.

Existe uma técnica de maquiagem que tem o mesmo efeito do bronzeado e que é tendência nas redes sociais, especialmente no Instagram e no TikTok. Trata-se da 'maquiagem island girl', inspirada no vibrante e colorido estilo caribenho, e busca trazer a alegria e frescor do verão para o nosso visual diário.

De acordo com o portal InStyle, essa técnica se caracteriza por cores brilhantes e chamativas, texturas e acabamentos brilhantes, bem como a utilização de elementos tropicais como flores, frutas e folhas.

A maquiagem deve ser divertida e uma forma de expressão pessoal. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto e experimentar novos estilos e cores. A maquiagem ‘island girl’ é a oportunidade perfeita para brincar com sua criatividade e descobrir novos aspectos da sua beleza.

Passos-chave para conseguir o seu visual ‘island girl make-up’

Aqui está um guia básico para conseguir este estilo de maquiagem:

Prepare a pele

Antes de começar a maquiagem, é importante preparar a pele com uma boa limpeza e hidratação. Aplique um primer para garantir que a maquiagem permaneça intacta por mais tempo. A ideia é obter uma mistura que lhe dê brilho, hidratação e um toque de cor.

Base e corretivo

Utilize uma base de maquiagem leve e de cobertura média para um acabamento natural, e com protetor solar. Em seguida, aplique o corretivo nas áreas que precisam, como olheiras ou imperfeições, e esfume suavemente com uma esponja. Esse passo ajudará a obter um acabamento impecável e natural.

