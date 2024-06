Se está farta dos clássicos vestidos de corte ‘A’ ou procura um estilo diferente que, além disso, consiga impressionar as pessoas ao teu redor, então o vestido Caftan será o seu melhor aliado e sem dúvida terá de experimentá-lo pelo menos uma vez.

O design destas peças é tão lendário que a famosa editora de moda Diana Vreeland as considerou como: “uma peça de moda que veste as pessoas bonitas” e ela mesma as usava com orgulho como uma de suas peças de guarda-roupa favoritas, mostrando o poder que este vestido tem e a elegância que acrescenta a todas as mulheres.

Portanto, se você gosta de elegância e procura uma peça com a qual também possa se sentir livre e fresca, então você deve tentar adicionar os vestidos Caftan ao seu visual diário ou para suas próximas férias, eu garanto que você vai adorar.

O que são os vestidos Caftan?

O vestido Caftan é talvez uma das peças que possui uma profunda história por trás, pois suas origens remontam à Antiga Mesopotâmia e teve origem no antigo Império Persa, que inicialmente era usado por homens e mulheres, e posteriormente chegou ao Império Otomano, sendo usado pelos sultões como um distintivo da alta sociedade e símbolo de status, incluindo bordados que exalavam luxo.

Trata-se de uma peça de roupa caracterizada por ser de tecido solto e folgado, com mangas longas e amplas que simulam um quimono. Atualmente, podem ser encontradas em versões longas ou curtas, e podem ter diferentes texturas e detalhes como franjas, penas, bordados, entre outros.

Ao longo do tempo, várias celebridades aderiram à tendência do vestido caftan, que permanece como uma das peças mais luxuosas e elegantes, podendo ser encontrada a preços acessíveis. Algumas das celebridades que já usaram esta peça incluem Elizabeth Taylor e Kate Moss.

Como usar um vestido Caftan?

Se também quiser aderir à tendência do vestido Caftan, aqui estão algumas recomendações que podem ajudá-lo a usá-los de forma elegante durante este 2024. Você encontrará uma das peças mais frescas e chiques que vai querer experimentar pelo menos uma vez.

Eles podem ser encontrados em diversos cortes, seja com ombros descobertos, amplos, mangas ou curtos. Por isso, esta peça tipo túnica combina bem com calçado fresco se você vive em climas quentes, considerando sandálias flip flops, de tiras ou com salto. Mas se você pretende usá-los no dia a dia na cidade, então adicione um calçado como botas ou mules que combine com seu visual e ajude a alongar a silhueta.