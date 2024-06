A tendência ladylike esbanja luxo e promete o visual mais chique

O look coquete se posicionou como o grande rei das tendências deste 2024, enchendo os armários das mulheres de ternura e sensualidade. No entanto, cansadas deste estilo, muitas têm procurado outras opções que se rebelem contra esse estilo e deem uma reviravolta em seu visual sem sobrecarregá-lo com muitos elementos.

ANÚNCIO

Esta é a razão pela qual outros estilos como o skate, o corpcore e o grandpa style, que se tornaram alguns dos looks mais seguidos pelas mulheres, mas as opções são tantas que há um que tem ganhado terreno aos poucos, sendo uma nova forma de vestir luxo e parecer elegante.

Estilo ladylike Pinterest (Pinterest)

Os estilos ultrassofisticados têm ganhado terreno, mas se você não é uma grande fã que queira adicionar elementos como rendas, muitos babados e vestidos femininos ao seu visual, então a tendência ladylike pode ser para você, pois contém apenas alguns toques chiques sem perder esse estilo empresarial.

O que é o estilo ladylike?

O estilo ladylike é uma nova forma de luxo discreto que mistura looks femininos com a elegância e sofisticação de uma girlboss, é uma maneira de se vestir digna da realeza que também pode ser combinada com peças que não precisam necessariamente ser muito caras e volta em 2020 para reivindicar seu lugar no mundo da moda.

Inspirado em famosas como Audrey Hepburn e Grace Kelly, o estilo ladylike, em espanhol, refere-se a ‘vestir-se como uma dama’, o que envolve o uso de certas peças para acertar um dos trajes mais elegantes e femininos do mundo da moda e que, em 2024, está sendo revivido para misturar coquete com corpcore de uma maneira que com certeza você vai querer experimentar alguma vez.

Para identificar o estilo ladylike, é necessário ter algumas chaves obrigatórias desse tipo de look que é definido como elegante, sofisticado, glamouroso e que também contém um toque romântico, utilizando peças de corte clássico, tecidos fluidos, uma paleta de cores pastel, estampas e detalhes doces, como rendas leves, estampas florais e até laços em forma de laço.

Estilo ladylike Pinterest (Pinterest)

Como participar da tendência ladylike?

Se também gostaria de aderir a essa tendência de uma forma contemporânea, aqui estão algumas considerações que você poderia levar em conta. Além disso, é possível que você já tenha algumas dessas peças no seu guarda-roupa, então não é necessário gastar muito em um look para que ele pareça elegante e caro.

ANÚNCIO

A primeira dica é considerar peças de corte tipo alfaiataria ou jaquetas clássicas, como as famosas de tweed popularizadas por Coco Chanel. Você pode combinar esse tipo de peça com uma saia midi para dar total elegância ao seu visual.

Por outro lado, se estiver procurando um estilo moderno e discreto, então aposte na simplicidade de um vestido 'evasé' ou em uma blusa de laços, blusas peplum e mangas bufantes em forma de laços, seja em uma versão maximalista que cubra o pescoço ou pequenos detalhes ao redor. Estas ficam perfeitas com jeans e podem ser complementadas com tênis ou mules.

Quanto ao calçado, você também pode considerar sandálias de salto, ou kitten heels, assim como mocassins, que são uma das tendências mais fortes deste ano. Não se esqueça de combinar estampas e acessórios discretos, como lenços e até chapéus.