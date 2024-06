5 dicas de penteados lindos e fáceis para festa junina

As festas juninas estão aí e com elas a oportunidade de se divertir, dançar e, claro, caprichar no visual. E para completar o look caipira, nada como um penteado lindo e fácil de fazer.

Neste artigo, você vai conhecer 5 ideias incríveis de penteados para arrasar na festa junina sem precisar passar horas no espelho. São opções para todos os gostos e tipos de cabelo, desde os mais lisos até os mais cacheados. Confira!

1. Rabo de cavalo trançado

O rabo de cavalo é um penteado prático e versátil, perfeito para quem busca conforto sem abrir mão do estilo. Na versão junina, a trança entra em cena para dar um toque especial:

Comece prendendo os cabelos em um rabo de cavalo alto. Separe uma mecha grossa na base do rabo e faça uma trança simples ou embutida. Enrole a trança ao redor do elástico do rabo de cavalo, prendendo com grampos. Decore com fitas coloridas, flores artificiais ou outros acessórios juninos.

2. Coque charmoso com lenço

Para um visual mais romântico e delicado, o coque com lenço é a escolha ideal. Ele é rápido de fazer e garante um charme especial:

Prenda os cabelos em um coque alto ou baixo, conforme sua preferência. Enrole um lenço estampado ou liso ao redor do coque, cobrindo o elástico. Dê um nó no lenço para fixá-lo e finalize com um lacinho. Você também pode usar tranças finas para prender o lenço no lugar.

3. Maria-chiquinha estilosa

A maria-chiquinha é um penteado clássico das festas juninas, mas pode ganhar um toque moderno com algumas adaptações:

Divida os cabelos ao meio e prenda cada mecha em uma maria-chiquinha alta. No lugar dos elásticos tradicionais, use fitas coloridas ou laços de tecido xadrez. Para um visual mais elaborado, faça tranças nas mechas antes de prendê-las. Finalize com acessórios juninos, como flores artificiais ou mini chapéus de palha.

4. Tranças boxeadoras

As tranças boxeadoras são perfeitas para quem busca um visual despojado e cheio de personalidade. Elas são fáceis de fazer e garantem conforto durante toda a festa:

Divida os cabelos ao meio e faça uma trança embutida em cada lado, desde a testa até a nuca. Prenda as pontas das tranças com elásticos coloridos ou fitas. Para um efeito mais volumoso, solte alguns fios na parte frontal do cabelo. Finalize com spray fixador para garantir que as tranças durem a noite toda.

5. Semi-preso com torcidinhos

O semi-preso com torcidinhos é uma opção elegante e prática para quem deseja um penteado rápido e estiloso:

Divida os cabelos ao meio e prenda duas mechas laterais em torcidinhos. Enrole os torcidinhos um no outro e prenda-os na parte de trás da cabeça com grampos. Solte alguns fios na parte frontal do cabelo para um visual mais suave. Finalize com spray fixador para garantir que o penteado dure a noite toda.

Acessórios como fitas coloridas, flores artificiais, mini chapéus de palha e laços de tecido xadrez podem ser usados para dar um toque ainda mais especial ao seu penteado. Abuse da criatividade e divirta-se!