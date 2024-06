‘Maquiagem Espresso’: a tendência de maquiagem adequada para todas as idades

Cada vez mais, as redes sociais estão tornando visíveis as diferentes opções de maquiagem que se ajustam a estilos, tipos de rosto e idades. Isso torna muito mais fácil para as mulheres realçarem suas características e se sentirem mais bonitas com poucos passos através da maquiagem. Uma dessas tendências é o ‘Espresso Makeup’.

Trata-se de uma técnica de maquiagem inspirada nos tons ricos e quentes do café espresso. Essa tendência foca em criar um visual natural e elegante utilizando cores marrons e neutras. Geralmente, são usados tons terrosos e marrons profundos. O essencial é que não pareça carregado, mas sim denote sofisticação.

A CEO da Salomé Makeup, Joselyn Caldeira, compartilhou na conta do Instagram da famosa marca de cosméticos, uma pequena paleta de quatro cores com as quais é possível alcançar este maravilhoso efeito, que fica ótimo em qualquer mulher, independentemente da sua idade ou tom de pele. Estas cores para a ‘Maquiagem Espresso’ são marrom claro, marrom escuro, amarelo pastel e bege.

O 'Espresso Makeup' é ideal para quem procura um visual sofisticado e natural que pode se adaptar tanto para o dia quanto para a noite. É uma excelente opção para eventos formais ou até mesmo para uso diário, devido à sua elegância sutil e atemporal.

Quem se beneficia do 'Espresso Makeup'?

Tons de pele: A maquiagem 'Espresso' é versátil e favorece uma ampla gama de tons de pele, desde peles claras até escuras. Os tons quentes da maquiagem podem ser ajustados para complementar o subtom de cada pessoa.

Tipos de pele: É adequado para todos os tipos de pele, desde que sejam preparados corretamente. Para peles oleosas, recomenda-se o uso de produtos opacos para controlar o brilho. As peles secas devem focar em produtos hidratantes para evitar que a maquiagem fique craquelada.

Formato do rosto: Esta técnica pode ser adaptada a qualquer formato de rosto. A chave está na aplicação e uso adequado dos produtos para realçar as características naturais.

Como se aplica a maquiagem 'Espresso'?

Primeiro aplique uma base de maquiagem que combine com o seu tom de pele, use um corretivo para cobrir imperfeições e olheiras. Nos olhos, use uma sombra base em tom bege ou marrom claro em toda a pálpebra superior, enquanto o tom marrom médio no côncavo da pálpebra para dar profundidade.

Em seguida, adicione um marrom mais escuro no canto externo do olho e esfume bem. Para o delineado, você pode usar um lápis ou gel em tom marrom escuro, delineando a linha dos cílios superiores e esfumando levemente para um efeito mais suave. Complete com uma camada de máscara de cílios em tom marrom ou preto. A chave é esfumar, para obter um efeito esfumado.

Preencha as sobrancelhas com um lápis ou pó marrom que combine com a sua cor natural. Penteie-as para dar forma e fixe com um gel transparente. Use um blush em tons de terracota ou pêssego. Para o iluminador, escolha tons dourados ou bronzeados e aplique nos pontos altos do rosto (maçãs do rosto, ponte do nariz, arco do cupido e canto interno dos olhos). Termine a maquiagem com batons em tons nude, marrom claro ou terracota.