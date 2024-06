Se você é adepto a charadas, talvez a solução da atividade não seja tão complicada. No entanto, ainda assim os testes costumam ser surpreendentes.

O jogo da forca, presente neste artigo, tem suas aplicações conhecidas por meio do jardim de infância, quando aplicado para estimular a capacidade de pensar do adepto.

Abaixo, você verá um quadro exposto, com apenas algumas letras inseridas. Veja que a dinâmica está sendo adaptada para este artigo. Claramente, é difícil mensurar o que poderá ser à primeira vista. Contudo, analise bem o quadro e tente adivinhar.

Proposta: descubra qual o estado dos Estados Unidos na figura:

Jogo da forca: apenas pessoas inteligentes podem dizer qual é o estado dos EUA na charada (Reprodução/Geniol)

Dicas

Se você acredita ter chegado ao resultado, sem ao menos ter conferido as dicas, realmente possui uma capacidade de percepção impressionante! Sem contexto, adivinhar o que pode estar no quadro é um completo tiro no escuro. Caso não tenha descoberto do que se trata, vamos às dicas do desafio.

Dica número 1: um lugar natural da região é o Parque Nacional de Saguaro, responsável por proteger a paisagem repleta de cactos do Deserto de Sonora.

Dica número 2: sua bandeira possui uma estrela no meio.

Não encontrou? Veja abaixo mais algumas letrinhas inseridas na imagem. Quem sabe agora sua mente não colabore um pouco mais?

Jogo da forca: apenas pessoas inteligentes podem dizer qual é o estado dos EUA na charada (Reprodução/Geniol)

Dica número 3: estado conhecido pela formação natural Grand Canyon.

Chegou ao resultado? Não? Abaixo você confere a resposta!

Resposta: Arizona.

Jogo da forca: apenas pessoas inteligentes podem dizer qual é o estado dos EUA na charadar (Reprodução/Geniol)

