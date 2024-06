Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 7 de junho de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

É hora de você se concentrar em si mesmo e se libertar o passado que o machuca. Momento de se reinventar na vida pessoal, abandonando o azar e enfrentando novos desafios com determinação incansável.

Você é um líder nato, capaz de chegar ao topo em qualquer área, principalmente nos negócios. Uma surpresa com um emprego melhor remunerado espera por você, mas lembre-se de que é preciso correr atrás. Peça o que você merece e não tenha medo de negociar; no entanto, tenha cuidado com a agressividade.

Virgem

Siga em frente sem medo diante de qualquer obstáculo e acredite na sua capacidade de realizar seus sonhos. Sua sorte em novos negócios se ativa.

Seu signo está constantemente em busca de um amor compatível, por isso vá a festas e lugares para ampliar suas possibilidades no âmbito amoroso.

Reuniões de trabalho com mudanças ou reajustes de pessoal esperam por você. Se você decidir retomar os estudos, um curso de idiomas será muito benéfico.

Cuide da sua saúde, principalmente do intestino e do estômago, pois eles podem ser o seu ponto fraco.

Libra

Deixe as indecisões para trás e tome as rédeas do seu destino. No campo económico a prosperidade está ao virar da esquina.

A sorte irá surpreendê-lo com o reconhecimento do trabalho, por isso aproveite este impulso para materializar os seus sonhos e alcançar o sucesso que almeja.

Saturno será o planeta que irá governar você. Se você está procurando um parceiro, abra-se para novas possibilidades, o amor chegará quando você menos esperar, escolha alguém que te faça crescer e o complemente em todos os sentidos.

Escorpião

Para os escorpianos em relacionamento, esta semana trará alguma tensão e ciúmes, por isso é importante que você mantenha a calma, evite discussões acaloradas e cultive a confiança.

Lembre-se de que o amor verdadeiro é baseado no respeito e na compreensão. Você é especialmente dotado para o sucesso, então não hesite em perseguir seus sonhos com determinação.