As revelações desta primeira segunda do mês para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Libra – O Enforcado

De 23 de setembro a 22 de outubro

Você tem que ajudar a família porque eles estão passando por um momento muito difícil.

Escorpião - A Imperatriz

De 23 de outubro a 21 de novembro

As oportunidades surgem em sua vida após uma reunião onde você conhecerá alguém importante que lhe oferecerá o início de novos projetos.

Sagitário – O Diabo

De 22 de novembro a 21 de dezembro

Nesta primeira semana de junho, é o momento de deixar o passado para trás e esquecer os rancores porque isso prejudica você e mais ninguém.

Capricórnio – A Lua

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O estresse e a fadiga estão causando estragos em sua mente e corpo, tanto que sua saúde foi afetada.

Aquário – A Carruagem

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O tarot desta semana alerta que é preciso buscar pontos de encontro para que possam avançar nos negócios.

Peixes - O tolo

De 19 de fevereiro a 20 de março

Não diga não a uma nova oportunidade se não reservar um tempo para analisar os prós e os contras, alerta o tarot desta primeira semana de junho.

Texto com informações do site Nueva Mujer