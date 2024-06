O óleo ‘mágico’ para eliminar olheiras escuras e recuperar seu aspecto jovem

Muitas mulheres sofrem com essas manchas na pele

As olheiras podem se tornar um incômodo para algumas mulheres, pois tiram a juventude do rosto e, em vez disso, mostram um aspecto de cansaço. Por isso, muitas estão em busca do tratamento perfeito para se livrar dessas sombras sob os olhos.

De acordo com os especialistas, as olheiras são resultado da pele ressecada e da exposição ao sol, pois ao ter poucas glândulas sebáceas e ficarem expostas, formam-se bolsas devido ao excesso de produção de melanina.

Embora existam vários produtos atualmente disponíveis no mercado para combater as olheiras, você pode eliminá-las sem gastar muito e da maneira mais natural possível.

Este é o óleo para combater as desagradáveis olheiras escuras

Se você é daquelas que deseja combater as olheiras sem a necessidade de usar muitos produtos de beleza, seu grande aliado será o óleo de amêndoas, o qual é reconhecido pelos seus benefícios na pele.

A Fundação Espanhola de Nutrição (FEN) destaca que as amêndoas contêm: proteínas, ácidos graxos monoinsaturados, ácidos graxos insaturados, fibras, cálcio, fósforo, magnésio, ferro, zinco, potássio, vitamina E, riboflavina, tiamina, niacina e folatos.

Este conjunto de componentes consegue melhorar a aparência da pele e reduzir as olheiras e bolsas que se formam sob os olhos. Entre eles estão incluídas as variedades amargas e doces: sendo estas últimas as mais frequentemente utilizadas na produção de cosméticos e tratamentos para a pele.

Aceite de almendra Almond oil in bottle on white background (Freepik)

Como usar o óleo de amêndoas para eliminar as olheiras escuras

As olheiras podem se formar devido a várias razões, como genética, fadiga e falta de sono, envelhecimento, exposição ao sol, alergias, hábitos de fumar, estresse, desidratação ou uma dieta pobre em vitaminas e minerais.

Seleção do óleo

Certifique-se de obter um óleo de amêndoas puro e prensado a frio, pois isso ajuda a preservar melhor seus nutrientes e benefícios para a pele.

Limpeza

Antes de qualquer rotina de beleza, é importante ter a pele limpa para que os nutrientes possam ser absorvidos da melhor maneira.

Aplicação

Ao aplicar o óleo, você só precisará de algumas gotas, que distribuirá com a ponta dos dedos. Ao aplicá-lo, esfregue os dedos para aquecer o óleo com o calor corporal e ajudar na sua absorção. Em seguida, massageie a área das olheiras com movimentos circulares, para melhorar a circulação sanguínea.

Tempo

É recomendável aplicar o óleo à noite para que ele aja enquanto você dorme. Aplique diariamente para ver resultados o mais breve possível.