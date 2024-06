As revelações deste primeiro domingo do mês para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Libra

É hora de deixar para trás as aventuras impulsivas e agir com mais cautela. Seu signo sempre busca o impossível e isso o leva a tomar decisões precipitadas. Analise bem as coisas antes de agir, principalmente no trabalho e no amor.

Escorpião

Seu signo está prestes a vivenciar uma metamorfose em sua forma de pensar e de ser. Eleve sua energia para o positivo e peça ajuda ao seu anjo da guarda. Tenha cuidado com solavancos e quedas.

Sagitário

O tarot alerta que é um mês muito importante para você, pois o número seis traz boa sorte no amor. Muitos dias de trabalho e novos projetos te aguardam que te farão crescer como pessoa.

Capricórnio

É hora de atingir seus objetivos e resolver problemas. Você será o signo mais sortudo do zodíaco. Você verá todos os seus sonhos e desejos realizados. Você tomará decisões importantes para o seu futuro. Sua intuição estará muito alta.

Aquário

Este mês será de mudanças positivas para você. Não tenha medo de ser diferente e fazer o que te faz feliz. É um bom momento para deixar um relacionamento que não te faz feliz. Você superará os problemas do passado e começará do zero.

Peixes

O tarot alerta que este mês você se sentirá mais forte e mais confiante em si mesmo. Você tomará decisões importantes sobre sua vida pessoal e profissional. É um bom momento para iniciar um relacionamento amoroso ou fortalecer o que você já tem.

Com informações do site El Espectador