Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira quais são:

Áries – Cartas 30 e 29

A vitória está em sua vida e é justa. A verdade é revelada e ou assuntos legais são resolvidos a seu favor. Está na hora de confiar na sua sabedoria e intuição, pois a sorte age a seu favor e pode trazer conquistas importantes.

Touro – Cartas 31 e 3

É importante compreender as falhas do passado, pois guardar na memória as coisas boas e carregar a leveza no coração, não o ajudará a se prevenir dos desgastes que já pesaram no seu coração e podem voltar a ser um fardo novamente. Trabalhe as experiencias ruins e absorva a aprendizagem para seguir em frente com inteligência.

Gêmeos – Cartas 6 e 35

A vida começa a romper alguns padrões ou situações para voltar entrar nos eixos. Quebras podem anunciar uma nova etapa de felicidade, brilho e florescimento. O melhor está chegando. Uma ruptura ou separação será um livramento e pode ocorrer com você ou com pessoas queridas próximas.

Câncer – Cartas 9 e 33

É momento de lidar com uma ausência e um movimento de distanciamento importante em sua vida, de forma adulta e com a sabedoria, para compreender causas e as atitudes após essa partida. Aceite que nem tudo é para sempre e trabalhe mais em você esse ocorrido do que se perguntando sobre o outro ou se perdendo em comparações e intrigas envolvendo terceiros.