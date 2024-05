O tempo correto para escovação dos dentes

A saúde bucal depende em grande parte de uma boa escovação dos dentes, mas não é suficiente apenas fazê-la, é importante realizá-la da maneira correta e pelo tempo indicado.

Mas qual é o tempo ideal para uma boa escovação? A resposta a esta pergunta foi dada pela dentista Vanesa Evangelina Buffa em um artigo publicado em Melhor Com Saúde.

A especialista indicou que o tempo de escovação dos dentes sempre foi objeto de dúvidas e debates. No entanto, com base em um estudo in vitro de 2023, pesquisadores realizaram escovação dental com diferentes tempos e determinaram que com uma escova de dentes elétrica são necessários quatro minutos para remover a placa dental.

No entanto, Vanessa reconheceu que para muitas pessoas, quatro minutos é muito tempo, já que em média as pessoas dedicam 45 segundos, então ele afirmou que entre dois e três minutos está bom.

"A Associação Dental Americana (ADA) apoia essa recomendação; na verdade, afirma que o ideal é escovar os dentes por dois minutos, duas vezes ao dia. Esse período de tempo permite uma limpeza completa de todas as superfícies dentárias e das gengivas, contribuindo assim para uma ótima saúde bucal", diz a especialista em Melhor com Saúde.

Portanto, quando estiver escovando os dentes, lembre-se de como é importante dedicar pelo menos dois minutos a essa tarefa.

Casos especiais para a escovação dos dentes

A odontologista expressou que existem casos especiais que merecem mais atenção e tempo no que diz respeito à escovação dos dentes. Estes casos incluem pessoas com alto risco de cáries, dentaduras postiças, implantes dentários, bem como aqueles que usam aparelhos ortodônticos fixos ou alinhadores dentais transparentes.

Existem várias técnicas que podem ajudar a garantir os dois minutos de escovação, entre elas estão usar um cronômetro, colocar uma música de dois minutos, se você usar uma escova elétrica pode temporizá-la, mas também pode colocar um alarme.

O tempo de escovação é determinante para remover a placa bacteriana e, portanto, garantir a saúde bucal. A higiene bucal pode prevenir cáries, mau hálito, gengivite e até doenças cardiovasculares. Por isso, reserve um tempo quando for escovar os dentes novamente.