O que são os ousados bralettes

Os bralettes são uma das peças mais ousadas, mas elegantes e chiques que existem e são uma das grandes tendências deste 2024.

ANÚNCIO

Trata-se de uma peça de roupa que mistura o conforto e o estilo de um sutiã e possui renda, o que o torna delicado e moderno e pode ser usado por qualquer idade.

Embora muitas mulheres de 40 anos ou mais pensem que não podem usá-los, é claro que podem e não parecerão vulgares, mostramos alguns looks usados com classe!

Looks com bralettes para parecer elegante e sofisticada aos 40 anos ou mais

Top de renda com calças de cintura alta

Nada mais elegante e chique do que usar um bralette preto com uma calça de alfaiataria de cintura alta em um tom neutro, como creme, branco ou preto.

Para este visual, é melhor usar saltos altos ou stilettos para parecer mais elegante e com classe, e você pode adicionar um casaco.

Bralette com jeans

Se quiser algo mais casual e sexy, você pode usar um bralette com uma calça skinny azul ou preta.

Para este visual, você pode adicionar um cardigã e complementar com saltos ou botas se quiser algo mais moderno.

Bralette com terno

Para um visual mais elegante e formal, você pode usar um bralette preto com um terno sob medida, o ideal é que seja uma calça de cintura alta com cinto e um blazer no mesmo tom.

Você pode usar este traje com scarpins para parecer mais elegante do que nunca e na moda.

Bralette com saia e blazer

Um visual que te fará parecer muito sexy, mas ao mesmo tempo elegante, é usar um bralette preto com uma saia de couro.

Para dar mais elegância ao seu visual, use também um blazer preto e saltos altos ou botas e você vai brilhar em 2024.