Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

Áries– Cartas 17 e 15

Mantenha a mente tranquila para lidar com as mudanças e viagens que podem tirar a vida dos trilhos. Se apegue as suas virtudes e sabedoria para descansar os pensamentos e ser mais coerente, não tomando atitudes impensadas que possam gerar consequências.

Touro – Cartas 28 e 19

Uma grande parceria pode ser prejudicada devido aos vícios e obsessões que são mantidos. O desgaste é poderoso e pode afastar até mesmo aqueles que pareciam nunca se abalar por nada. É hora de cuidar melhor das relações.

Gêmeos – Cartas 29 e 20

É importante ter cuidado para não ter recaídas em situações que só tiraram seu brilho e boa energia. A vitória está em seu caminho, mas isso não significa que todas as dificuldades serão apagadas. Saiba ter equilíbrio e clareza para superar os problemas e reconhecer os perigos.

Câncer – Cartas 16 e 15

Uma viagem ou mudança de vida acontecerá da melhor forma e trará a vitória para a sua vida. Siga seu caminho confiante! As celebrações e comemorações que acontecem a partir de agora o deixam com mais animo e energia para lutar pelos objetivos.