Veja como a maconha pode afetar seus animais de estimação

A preocupação com os efeitos negativos da maconha em animais de estimação tem aumentado com o crescimento do consumo humano e a legalização em vários países. As redes sociais, especialmente plataformas como o TikTok, têm testemunhado vários casos alarmantes em que os animais de estimação apresentam sintomas de intoxicação após ingerirem acidentalmente essa substância.

Segundo a doutora Claudia Edwards, especialista em zootecnia da Universidad Nacional Autônoma do México (UNAM), os animais que consomem maconha experimentam reações físicas e psicológicas preocupantes. Ao contrário dos humanos, que podem antecipar e aceitar os efeitos da droga, os animais de estimação ficam completamente desorientados e angustiados, sem entender o que está acontecendo com eles. Isso pode levar a convulsões, quadros de ansiedade e até comportamento agressivo em casos extremos.

Afaste a maconha dos seus animais de estimação

A inalação passiva da fumaça da maconha também representa um risco para os animais de estimação, pois pode causar problemas de dependência e outros efeitos negativos. Além disso, o cultivo da planta em casa pode expor os animais de estimação a um maior risco de intoxicação, uma vez que o cheiro da maconha pode ser muito atraente para eles.

Ryan Fortier, diretor médico da All Ears em Brooklyn, observa que não há um teste específico para detectar a intoxicação por maconha em animais de estimação, mas existem sinais claros como dificuldade para andar, manter o equilíbrio e sonolência. A veterinária Gabrielle Fadl acrescenta que os animais intoxicados podem apresentar gotejamento de urina e queda na temperatura e no ritmo cardíaco, o que pode ser perigoso se não for tratado imediatamente.

É crucial que os donos de animais de estimação estejam cientes dos riscos associados à exposição de seus animais à maconha e tomem medidas para prevenir acidentes. Isso inclui manter a maconha e produtos relacionados fora do alcance dos animais, bem como evitar fumar na presença deles. Em caso de suspeita de intoxicação, é fundamental levar o animal imediatamente ao veterinário para receber a devida atenção médica.