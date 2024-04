‘Unhas de bolinhas’: 5 designs para adotar a manicure mais alegre e em tendência

As ‘unhas de bolinhas’ são a última manicure que está arrasando nesta temporada. E não é de surpreender, pois as bolinhas são um elemento decorativo atemporal que traz alegria ao que enfeitam.

Os designs de unhas com pontinhos são um clássico infalível para dar vida, cor e elegância às mãos. Além disso, podem ser adaptados ao gosto de cada pessoa e complementam perfeitamente qualquer look.

5 ideias de divertidas unhas ‘dot nails’ para usar nesta temporada

Se você gosta dessa tendência versátil e sofisticada e quer aderir a ela, aqui estão cinco ideias de unhas com pontinhos para te inspirar antes da sua próxima visita à manicure.

Unhas pontilhadas à francesa

Uma maneira distinta de usar as unhas pontilhadas é no estilo francês; ou seja, com um design que mistura a ponta básica das unhas francesas com as bolinhas. Como neste nude com bolinhas brancas por cima.

As 'dot nails' são a última tendência em manicure para esta temporada | (Instagram)

Unhas de bolinha multicoloridas

As amantes de manicures alegres podem optar por usar unhas de pontos com bolinhas estilo confete em diferentes cores e tamanhos. A proposta é versátil e você pode tentar fazer em casa.

Unhas de poá minimalistas

As mulheres simples podem experimentar usando unhas pontilhadas minimalistas. Basta esmaltar as unhas com uma base natural e depois pintar um ponto da cor que desejar no centro. Fica muito chique.

Unhas de pontinhos tridimensionais

As fãs de unhas ousadas precisam experimentar as unhas pontilhadas em 3D. A manicure consiste em pintar as unhas com uma base nude e depois aplicar pedras ou pérolas em vez de bolinhas.

Unhas de pontos metálicos

As mulheres modernas vão se apaixonar pelas unhas pontilhadas metálicas. A manicure é feita esmaltando as unhas com uma base leitosa. Em seguida, são adicionados pontos dourados com outro esmalte ou com apliques.