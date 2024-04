O que significa sonhar com cobras pretas? Sua mente está enviando uma mensagem importante

Sonhar com animais é mais comum do que muitos pensam. No entanto, de todos os que costumam aparecer nos sonhos, um dos que gera mais intriga e medo sem dúvida são as cobras.

ANÚNCIO

A aparição das serpentes no mundo dos sonhos tem muitas interpretações e todas são muito diferentes. Em geral, elas são associadas a coisas como poder, transformação e fertilidade.

No entanto, enquanto em algumas culturas são associadas à feminilidade e sexualidade, em outras são relacionadas à toxicidade, traição, engano e opressão, de acordo com a Cosmopolitan.

Recomendados

O escritor Emilio Salas explicou em O Grande Livro dos Sonhos que, no âmbito dos sonhos, “a serpente pode simbolizar a tentação e o mal devido à sua associação com o pecado”.

"Mas também a sabedoria, o poder de cura, a esperança ou a sexualidade. O simbolismo da serpente nos sonhos é tão extenso quanto fascinante", afirmou o texto, de acordo com a fonte citada.

O significado de sonhar com cobras varia muito dependendo da cor e da atitude que o réptil tem. Se você sonhou recentemente com cobras pretas, continue lendo para descobrir o que isso simboliza.

O significado de sonhar com cobras negras

De acordo com a revista mencionada anteriormente, as cobras negras geralmente representam sentimentos negativos, como medo, tristeza, angústia e depressão. Por isso, se cobras dessa cor surgirem em seus sonhos, pode ser um sinal de que você precisa fazer uma pausa e descansar.

As pessoas podem sonhar com cobras negras quando estão enfrentando temporadas de muito estresse em suas vidas acordadas. Pode ser que você esteja passando por um período de sobrecarga em que sente que tem muito em seu prato no momento ou perdeu definitivamente o controle.

As serpentes negras também são associadas à agressividade | (Unsplash)

As cobras negras também são associadas à agressividade e negatividade. Portanto, se você sonhou com elas recentemente, é provável que esteja passando por um momento em que está lutando contra a ansiedade, sentindo-se isolado ou achando que atingiu um ponto baixo. Por isso, avalie sua vida e dê a si mesmo a pausa que você precisa.